О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Subhash Sharmila

Subhash Sharmila

Сингл  ·  2022

Dukh Dele Kahe Ete Jyada Ge

#Со всего мира
Subhash Sharmila

Артист

Subhash Sharmila

Релиз Dukh Dele Kahe Ete Jyada Ge

#

Название

Альбом

1

Трек Dukh Dele Kahe Ete Jyada Ge

Dukh Dele Kahe Ete Jyada Ge

Subhash Sharmila

Dukh Dele Kahe Ete Jyada Ge

4:46

Информация о правообладателе: Radha Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Kaha Paicha Jowna Lagailho He Nando
Kaha Paicha Jowna Lagailho He Nando2024 · Сингл · Subhash Sharmila
Релиз Bhauji Ke Bahin Khelad Re Bande
Bhauji Ke Bahin Khelad Re Bande2024 · Сингл · Subhash Sharmila
Релиз Saya Sadi Choli Piya Debho Ki Nay Ho
Saya Sadi Choli Piya Debho Ki Nay Ho2024 · Сингл · Subhash Sharmila
Релиз Bol Bam Bolat Chhaudi Jay
Bol Bam Bolat Chhaudi Jay2024 · Сингл · Gurudev Guru
Релиз Kanwariya Le Ke Paidal Aibo Ho
Kanwariya Le Ke Paidal Aibo Ho2024 · Сингл · Subhash Sharmila
Релиз Bijali Rani
Bijali Rani2024 · Сингл · Subhash Sharmila
Релиз Devghar Ham Jaibe Nagariya
Devghar Ham Jaibe Nagariya2024 · Сингл · Subhash Sharmila
Релиз Ravidas Ji Rangto Choliya
Ravidas Ji Rangto Choliya2023 · Сингл · Subhash Sharmila
Релиз Dilwa Pagal Bhele Ge
Dilwa Pagal Bhele Ge2023 · Сингл · Subhash Sharmila
Релиз Chhoda Maza Leto Gamchh Bichha Ke
Chhoda Maza Leto Gamchh Bichha Ke2023 · Сингл · Subhash Sharmila
Релиз Anar Ke Lagal Dagiya
Anar Ke Lagal Dagiya2023 · Сингл · Subhash Sharmila
Релиз Kari Dele Jiyan A Jaan
Kari Dele Jiyan A Jaan2023 · Сингл · Subhash Sharmila
Релиз Kahiyo Na Delho Gahananavan Ho Sajanavan
Kahiyo Na Delho Gahananavan Ho Sajanavan2023 · Сингл · Subhash Sharmila
Релиз Hamar Kaisan Loverwa Na Ayle
Hamar Kaisan Loverwa Na Ayle2023 · Сингл · Subhash Sharmila

Похожие артисты

Subhash Sharmila
Артист

Subhash Sharmila

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож