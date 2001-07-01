О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Various Artists

Various Artists

Сингл  ·  2001

Herbert Nobis Kammermusik 1981-1991

#Классическая

1 лайк

Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Herbert Nobis Kammermusik 1981-1991

#

Название

Альбом

1

Трек Serenade: I. Notturno (Serenade)

Serenade: I. Notturno (Serenade)

Ricarda Bröhl

,

Hans-Dietrich Klaus

,

Martin Christoph Redel

,

Rubin Quartett

,

Matthias Tacke

,

Valerie Rubin

,

Werner Dickel

,

Michael Kasper

Herbert Nobis Kammermusik 1981-1991

2:15

2

Трек Serenade: II. Reminiscenza a Robert Schumann

Serenade: II. Reminiscenza a Robert Schumann

Ricarda Bröhl

,

Hans-Dietrich Klaus

,

Martin Christoph Redel

,

Rubin Quartett

,

Matthias Tacke

,

Valerie Rubin

,

Werner Dickel

,

Michael Kasper

Herbert Nobis Kammermusik 1981-1991

1:58

3

Трек Serenade: III. Lamentazione

Serenade: III. Lamentazione

Ricarda Bröhl

,

Hans-Dietrich Klaus

,

Martin Christoph Redel

,

Rubin Quartett

,

Matthias Tacke

,

Valerie Rubin

,

Werner Dickel

,

Michael Kasper

Herbert Nobis Kammermusik 1981-1991

3:14

4

Трек Serenade: IV. Frottola

Serenade: IV. Frottola

Ricarda Bröhl

,

Hans-Dietrich Klaus

,

Martin Christoph Redel

,

Rubin Quartett

,

Matthias Tacke

,

Valerie Rubin

,

Werner Dickel

,

Michael Kasper

Herbert Nobis Kammermusik 1981-1991

1:13

5

Трек Serenade: V. Notturno II

Serenade: V. Notturno II

Ricarda Bröhl

,

Hans-Dietrich Klaus

,

Martin Christoph Redel

,

Rubin Quartett

,

Matthias Tacke

,

Valerie Rubin

,

Werner Dickel

,

Michael Kasper

Herbert Nobis Kammermusik 1981-1991

2:02

6

Трек Saluto a Domenico Scarlatti

Saluto a Domenico Scarlatti

Michael Rische

Herbert Nobis Kammermusik 1981-1991

1:51

7

Трек 2. Streichquartett: I. Adagio con intervalli

2. Streichquartett: I. Adagio con intervalli

Cherubini Quartett

Herbert Nobis Kammermusik 1981-1991

4:31

8

Трек 2. Streichquartett: II. Scherzo, presto

2. Streichquartett: II. Scherzo, presto

Cherubini Quartett

Herbert Nobis Kammermusik 1981-1991

2:47

9

Трек 2. Streichquartett: III. Cantabile

2. Streichquartett: III. Cantabile

Cherubini Quartett

Herbert Nobis Kammermusik 1981-1991

3:48

10

Трек Oskar - 6 Episoden aus dem Leben eines Katers , für Klavier: No. 1, Oskar träumt

Oskar - 6 Episoden aus dem Leben eines Katers , für Klavier: No. 1, Oskar träumt

Günter Ludwig

Herbert Nobis Kammermusik 1981-1991

0:35

11

Трек Oskar - 6 Episoden aus dem Leben eines Katers , für Klavier: No. 2, Oskar fängt eine Maus

Oskar - 6 Episoden aus dem Leben eines Katers , für Klavier: No. 2, Oskar fängt eine Maus

Günter Ludwig

Herbert Nobis Kammermusik 1981-1991

1:33

12

Трек Oskar - 6 Episoden aus dem Leben eines Katers , für Klavier: No. 3, Oskar hat Bauchweh

Oskar - 6 Episoden aus dem Leben eines Katers , für Klavier: No. 3, Oskar hat Bauchweh

Günter Ludwig

Herbert Nobis Kammermusik 1981-1991

1:13

13

Трек Oskar - 6 Episoden aus dem Leben eines Katers , für Klavier: No. 4, Oskar ist verliebt

Oskar - 6 Episoden aus dem Leben eines Katers , für Klavier: No. 4, Oskar ist verliebt

Günter Ludwig

Herbert Nobis Kammermusik 1981-1991

1:00

14

Трек Oskar - 6 Episoden aus dem Leben eines Katers , für Klavier: No. 5, Cicero, der Rivale

Oskar - 6 Episoden aus dem Leben eines Katers , für Klavier: No. 5, Cicero, der Rivale

Günter Ludwig

Herbert Nobis Kammermusik 1981-1991

1:05

15

Трек Oskar - 6 Episoden aus dem Leben eines Katers , für Klavier: No. 6, Oskar, der Große

Oskar - 6 Episoden aus dem Leben eines Katers , für Klavier: No. 6, Oskar, der Große

Günter Ludwig

Herbert Nobis Kammermusik 1981-1991

0:53

16

Трек Sonata für Viola

Sonata für Viola

Rainer Moog

Herbert Nobis Kammermusik 1981-1991

5:27

17

Трек Un retablo musical: No. 1, Prologo (Eine Episode aus dem Leben des Don Quijote für 4 Klaviere und Sprecher)

Un retablo musical: No. 1, Prologo (Eine Episode aus dem Leben des Don Quijote für 4 Klaviere und Sprecher)

Michael Rische

,

Roswitha Gediga

,

Rainer Klaas

,

Wilhelm Neuhaus

,

Peter Lieck

Herbert Nobis Kammermusik 1981-1991

2:10

18

Трек Un retablo musical: No. 2, Los de Caballeros (Eine Episode aus dem Leben des Don Quijote für 4 Klaviere und Sprecher)

Un retablo musical: No. 2, Los de Caballeros (Eine Episode aus dem Leben des Don Quijote für 4 Klaviere und Sprecher)

Michael Rische

,

Roswitha Gediga

,

Rainer Klaas

,

Wilhelm Neuhaus

,

Peter Lieck

Herbert Nobis Kammermusik 1981-1991

7:09

19

Трек Un retablo musical: No. 3, El retablo (Eine Episode aus dem Leben des Don Quijote für 4 Klaviere und Sprecher)

Un retablo musical: No. 3, El retablo (Eine Episode aus dem Leben des Don Quijote für 4 Klaviere und Sprecher)

Michael Rische

,

Roswitha Gediga

,

Rainer Klaas

,

Wilhelm Neuhaus

,

Peter Lieck

Herbert Nobis Kammermusik 1981-1991

5:13

20

Трек Un retablo musica: No. 4, La Fuga (Eine Episode aus dem Leben des Don Quijote für 4 Klaviere und Sprecher)

Un retablo musica: No. 4, La Fuga (Eine Episode aus dem Leben des Don Quijote für 4 Klaviere und Sprecher)

Michael Rische

,

Roswitha Gediga

,

Rainer Klaas

,

Wilhelm Neuhaus

,

Peter Lieck

Herbert Nobis Kammermusik 1981-1991

4:04

21

Трек Un retablo musical: No. 5, Epilogo

Un retablo musical: No. 5, Epilogo

Michael Rische

,

Roswitha Gediga

,

Rainer Klaas

,

Wilhelm Neuhaus

,

Peter Lieck

Herbert Nobis Kammermusik 1981-1991

4:24

Информация о правообладателе: Composers' Art Label
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Похожие артисты

Various Artists
Артист

Various Artists

Studio Allstars
Артист

Studio Allstars

Baha Men
Артист

Baha Men

Marcus
Артист

Marcus

Taz
Артист

Taz

Bonde do Tigrão
Артист

Bonde do Tigrão

Loïc Deprez
Артист

Loïc Deprez

Boombastic
Артист

Boombastic

Vanessa
Артист

Vanessa

#1 Hits Now
Артист

#1 Hits Now

Trooper da Don
Артист

Trooper da Don

Thrust
Артист

Thrust

La Banda Del Diablo
Артист

La Banda Del Diablo