Информация о правообладателе: YGF RECORDS/BLUE FACE RECORDS
Сингл · 2022
Booming
Контент 18+
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Matic2025 · Сингл · Pablo YG
Speed Off2025 · Сингл · Pablo YG
Nuff Time2025 · Сингл · Pablo YG
Money Up2025 · Сингл · Pablo YG
Brik Tall Pt. 32025 · Сингл · Pablo YG
Heart Cold2025 · Сингл · Pablo YG
One Ten2024 · Сингл · Pablo YG
Wells Fargo2024 · Сингл · Pablo YG
Still a Rock2024 · Сингл · Pop Style
Uptown2024 · Сингл · Pablo YG
Goals (Remix)2024 · Сингл · Pablo YG
Uptown2024 · Сингл · Pablo YG
Saint2024 · Сингл · Ques
Brik Tall2024 · Сингл · Pablo YG