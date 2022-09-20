О нас

Fabulosos 90´S

Fabulosos 90´S

,

Generation 90

,

Best of 90s Hits

Альбом  ·  2022

Stuck in the 90s

Контент 18+

#Поп

8 лайков

Fabulosos 90´S

Артист

Fabulosos 90´S

Релиз Stuck in the 90s

#

Название

Альбом

1

Трек Enter Sandman

Enter Sandman

Starlite Rock Revival

Stuck in the 90s

7:08

2

Трек Enjoy the Silence

Enjoy the Silence

Chateau Pop

Stuck in the 90s

4:15

3

Трек Ordinary World

Ordinary World

Blue Fashion

Stuck in the 90s

5:26

4

Трек I'll Stand By You

I'll Stand By You

The Comptones

Stuck in the 90s

4:08

5

Трек Hold On

Hold On

Color Boost

Stuck in the 90s

3:36

6

Трек Bad Boys

Bad Boys

Jahtones

Stuck in the 90s

3:47

7

Трек Only Wanna Be With You

Only Wanna Be With You

Main Station

Stuck in the 90s

3:43

8

Трек Please Forgive Me

Please Forgive Me

Graham Blvd

Stuck in the 90s

5:52

9

Трек One Week

One Week

Stereo Avenue

Stuck in the 90s

2:50

10

Трек Kiss of Life

Kiss of Life

The Blue Rubatos

Stuck in the 90s

4:10

11

Трек Walkin' On the Sun

Walkin' On the Sun

Knightsbridge

Stuck in the 90s

3:24

12

Трек Far Behind

Far Behind

Nu Rock City

Stuck in the 90s

4:52

13

Трек You Gotta Be

You Gotta Be

Regina Avenue

Stuck in the 90s

4:02

14

Трек Life

Life

Regina Avenue

Stuck in the 90s

3:36

15

Трек God Is a DJ

God Is a DJ

CDM Project

Stuck in the 90s

3:33

16

Трек Murder She Wrote

Murder She Wrote

Jahtones

Stuck in the 90s

4:07

17

Трек How's It Going to Be

How's It Going to Be

Stereo Avenue

Stuck in the 90s

4:14

18

Трек I Wish It Would Rain Down

I Wish It Would Rain Down

Graham Blvd

Stuck in the 90s

5:23

19

Трек A Whole New World (Aladdin's Theme)

A Whole New World (Aladdin's Theme)

Riverfront Studio Singers

Stuck in the 90s

4:07

20

Трек Beautiful Life

Beautiful Life

The Countdown Singers

Stuck in the 90s

3:41

21

Трек Sweetest Thing

Sweetest Thing

Knightsbridge

Stuck in the 90s

3:07

22

Трек I Wanna Be Down

I Wanna Be Down

Regina Avenue

Stuck in the 90s

4:04

23

Трек I Like to Move It

I Like to Move It

Champs United

Stuck in the 90s

3:49

24

Трек Every Time I Close My Eyes

Every Time I Close My Eyes

2Glory

Stuck in the 90s

4:58

25

Трек Immortality

Immortality

The Countdown Singers

Stuck in the 90s

4:10

26

Трек Shy Guy

Shy Guy

2 Steps Up

Stuck in the 90s

3:39

27

Трек The One and Only

The One and Only

Rock Patrol

Stuck in the 90s

3:40

28

Трек The River of Dreams

The River of Dreams

Graham Blvd

Stuck in the 90s

3:54

29

Трек Waiting for Tonight

Waiting for Tonight

Alegra

Stuck in the 90s

4:04

30

Трек Boom Boom

Boom Boom

Starlite Rock Revival

Stuck in the 90s

3:20

31

Трек Love Me for a Reason

Love Me for a Reason

East End Brothers

Stuck in the 90s

3:40

32

Трек Keep On Movin'

Keep On Movin'

East End Brothers

Stuck in the 90s

3:20

33

Трек To Love Somebody

To Love Somebody

The Countdown Singers

Stuck in the 90s

3:58

34

Трек Who Will Save Your Soul

Who Will Save Your Soul

Songs of Dandelion

Stuck in the 90s

4:03

35

Трек Anybody Seen My Baby?

Anybody Seen My Baby?

Graham Blvd

Stuck in the 90s

4:08

36

Трек Fairground

Fairground

The Comptones

Stuck in the 90s

4:19

37

Трек Word of Mouth

Word of Mouth

Rock Patrol

Stuck in the 90s

3:51

38

Трек Cornflake Girl

Cornflake Girl

Pacific Edge

Stuck in the 90s

4:38

39

Трек Machinehead

Machinehead

Nu Rock City

Stuck in the 90s

4:16

40

Трек The Sea

The Sea

Airflow

Stuck in the 90s

5:45

41

Трек In the Closet

In the Closet

The Funky Groove Connection

Stuck in the 90s

4:46

42

Трек You're My Heart, You're My Soul '98

You're My Heart, You're My Soul '98

The Countdown Singers

Stuck in the 90s

3:48

43

Трек Tell Me It's Real

Tell Me It's Real

Groovy-G

Stuck in the 90s

4:41

44

Трек Twist and Shout

Twist and Shout

Jahtones

Stuck in the 90s

3:57

45

Трек Army of Me

Army of Me

Chateau Pop

Stuck in the 90s

3:55

46

Трек Across the Universe

Across the Universe

Songs of Dandelion

Stuck in the 90s

5:05

47

Трек On Every Street

On Every Street

Main Station

Stuck in the 90s

4:16

48

Трек In the Summertime

In the Summertime

Jahtones

Stuck in the 90s

3:51

49

Трек Don't Stop

Don't Stop

CDM Project

Stuck in the 90s

2:36

50

Трек When Love & Hate Collide

When Love & Hate Collide

Mighty Metal Gods

Stuck in the 90s

4:12

51

Трек Too Much

Too Much

Missy Five

Stuck in the 90s

3:55

52

Трек I Saved the World Today

I Saved the World Today

Blue Fashion

Stuck in the 90s

4:58

53

Трек Supermodel (You Better Work)

Supermodel (You Better Work)

Graham Blvd

Stuck in the 90s

3:42

54

Трек I'll Remember

I'll Remember

The Countdown Singers

Stuck in the 90s

4:05

55

Трек Any Dream Will Do

Any Dream Will Do

Chateau Pop

Stuck in the 90s

3:53

56

Трек Let the Beat Go On

Let the Beat Go On

CDM Project

Stuck in the 90s

4:04

57

Трек When the Heartache Is Over

When the Heartache Is Over

The Countdown Singers

Stuck in the 90s

3:43

Информация о правообладателе: Pretty in Pink Records
