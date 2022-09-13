О нас

80s Are Back

80s Are Back

,

Génération 80

,

The Rock Heroes

Альбом  ·  2022

80's Rock Radio Hits

#Поп

2 лайка

80s Are Back

Артист

80s Are Back

Релиз 80's Rock Radio Hits

#

Название

Альбом

1

Трек Paradise City

Paradise City

80's Rock Radio Hits

6:30

2

Трек Eye of the Tiger

Eye of the Tiger

80's Rock Radio Hits

3:42

3

Трек Master of Puppets

Master of Puppets

80's Rock Radio Hits

8:39

4

Трек Still Loving You

Still Loving You

80's Rock Radio Hits

6:20

5

Трек For Whom the Bell Tolls

For Whom the Bell Tolls

80's Rock Radio Hits

4:46

6

Трек Patience

Patience

80's Rock Radio Hits

5:46

7

Трек Why Can't This Be Love

Why Can't This Be Love

80's Rock Radio Hits

3:34

8

Трек Ride Like the Wind

Ride Like the Wind

80's Rock Radio Hits

4:02

9

Трек Heaven

Heaven

80's Rock Radio Hits

4:01

10

Трек Just Like Paradise

Just Like Paradise

80's Rock Radio Hits

3:56

11

Трек Flash

Flash

80's Rock Radio Hits

2:36

12

Трек Yankee Rose

Yankee Rose

80's Rock Radio Hits

3:52

13

Трек I Want a New Drug

I Want a New Drug

80's Rock Radio Hits

4:51

14

Трек Antmusic

Antmusic

80's Rock Radio Hits

3:18

15

Трек Rock Lobster

Rock Lobster

80's Rock Radio Hits

3:43

16

Трек Friday on My Mind

Friday on My Mind

80's Rock Radio Hits

4:11

17

Трек With a Little Help from My Friends

With a Little Help from My Friends

80's Rock Radio Hits

2:35

18

Трек Superstitious

Superstitious

80's Rock Radio Hits

4:13

19

Трек Lost in You

Lost in You

80's Rock Radio Hits

4:33

20

Трек Clean Clean

Clean Clean

80's Rock Radio Hits

3:44

Информация о правообладателе: Hey Ya Records
Волна по релизу
