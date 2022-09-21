О нас

Génération 80

Génération 80

,

80's Pop Band

,

I Love the 80s

Альбом  ·  2022

80S Hits Throwback

#Поп

1 лайк

Génération 80

Артист

Génération 80

Релиз 80S Hits Throwback

#

Название

Альбом

1

Трек Holding out for a Hero

Holding out for a Hero

Graham Blvd

80S Hits Throwback

4:13

2

Трек Thriller

Thriller

The Funky Groove Connection

80S Hits Throwback

5:53

3

Трек Here Comes the Rain Again

Here Comes the Rain Again

Blue Fashion

80S Hits Throwback

5:01

4

Трек Happy New Year

Happy New Year

Starlite Ensemble

80S Hits Throwback

4:24

5

Трек Didn't We Almost Have It All

Didn't We Almost Have It All

Lady Diva

80S Hits Throwback

4:58

6

Трек I Can't Wait

I Can't Wait

Chateau Pop

80S Hits Throwback

3:37

7

Трек Steppin' Out

Steppin' Out

Chateau Pop

80S Hits Throwback

3:42

8

Трек Making Your Mind Up

Making Your Mind Up

The Eurosingers

80S Hits Throwback

2:43

9

Трек All Fired Up

All Fired Up

Graham Blvd

80S Hits Throwback

4:01

10

Трек Let the Music Play

Let the Music Play

Chateau Pop

80S Hits Throwback

4:44

11

Трек Simply Irresistible

Simply Irresistible

Starlite Rock Revival

80S Hits Throwback

4:11

12

Трек Rockin' into the Night

Rockin' into the Night

Georgia Steamroller

80S Hits Throwback

3:57

13

Трек Mad About You

Mad About You

2 Steps Up

80S Hits Throwback

3:27

14

Трек No More Lonely Nights

No More Lonely Nights

Graham Blvd

80S Hits Throwback

4:37

15

Трек All over the World

All over the World

Graham Blvd

80S Hits Throwback

3:58

16

Трек New Attitude

New Attitude

2 Steps Up

80S Hits Throwback

4:00

17

Трек Heart and Soul

Heart and Soul

Graham Blvd

80S Hits Throwback

3:39

18

Трек Think About Me

Think About Me

Graham Blvd

80S Hits Throwback

2:33

19

Трек Let's Wait Awhile

Let's Wait Awhile

Regina Avenue

80S Hits Throwback

4:33

20

Трек Shake It Up

Shake It Up

The Countdown Singers

80S Hits Throwback

3:24

21

Трек It's in the Way That You Use It

It's in the Way That You Use It

Graham Blvd

80S Hits Throwback

3:47

22

Трек I Can Hear Your Heartbeat

I Can Hear Your Heartbeat

Main Station

80S Hits Throwback

3:19

23

Трек That Ole Devil Called Love

That Ole Devil Called Love

The Countdown Singers

80S Hits Throwback

3:05

24

Трек Save Me

Save Me

Graham Blvd

80S Hits Throwback

4:22

25

Трек A Woman Needs Love

A Woman Needs Love

Groovy-G

80S Hits Throwback

3:47

26

Трек Freeway of Love

Freeway of Love

Sweet Soul Express

80S Hits Throwback

4:04

27

Трек Tonight I'm Yours

Tonight I'm Yours

Graham Blvd

80S Hits Throwback

3:45

28

Трек Opportunities (Let's Make Lots of Money)

Opportunities (Let's Make Lots of Money)

Blue Fashion

80S Hits Throwback

3:34

29

Трек I Missed Again

I Missed Again

Graham Blvd

80S Hits Throwback

3:16

30

Трек A Love Bizarre

A Love Bizarre

Graham Blvd

80S Hits Throwback

3:52

31

Трек Healing Hands

Healing Hands

The Comptones

80S Hits Throwback

4:21

32

Трек Telefone (Long Distance Love Affair)

Telefone (Long Distance Love Affair)

Chateau Pop

80S Hits Throwback

3:40

33

Трек Looking for a New Love

Looking for a New Love

Regina Avenue

80S Hits Throwback

3:55

34

Трек It's My Turn

It's My Turn

The Honey Sweets

80S Hits Throwback

3:52

35

Трек Say It Again

Say It Again

Chicano Brothers

80S Hits Throwback

3:26

36

Трек The King of Rock 'N' Roll

The King of Rock 'N' Roll

Chateau Pop

80S Hits Throwback

3:46

37

Трек Happy Birthday

Happy Birthday

Chateau Pop

80S Hits Throwback

3:01

38

Трек Change of Heart

Change of Heart

Chateau Pop

80S Hits Throwback

3:57

39

Трек Take That Look off Your Face

Take That Look off Your Face

Starlite Singers

80S Hits Throwback

3:43

40

Трек Prove Your Love

Prove Your Love

2 Steps Up

80S Hits Throwback

3:15

41

Трек Bring Me Edelweiss

Bring Me Edelweiss

New Electronic Soundsystem

80S Hits Throwback

7:38

42

Трек Heat of the Night

Heat of the Night

Graham Blvd

80S Hits Throwback

4:58

43

Трек Nothin' at All

Nothin' at All

Main Station

80S Hits Throwback

4:08

44

Трек Swept Away

Swept Away

The Honey Sweets

80S Hits Throwback

4:01

45

Трек Get out of Your Lazy Bed

Get out of Your Lazy Bed

Chateau Pop

80S Hits Throwback

3:26

46

Трек Nobody's Fool

Nobody's Fool

Graham Blvd

80S Hits Throwback

4:08

47

Трек Don't Let Him Steal Your Heart Away

Don't Let Him Steal Your Heart Away

Graham Blvd

80S Hits Throwback

4:21

48

Трек Oh People

Oh People

2 Steps Up

80S Hits Throwback

4:09

49

Трек People from Ibiza

People from Ibiza

MoodBlast

80S Hits Throwback

3:57

50

Трек Yesterday's Men

Yesterday's Men

Brixton Boys

80S Hits Throwback

4:04

51

Трек Fatal Hesitation

Fatal Hesitation

The Blue Rubatos

80S Hits Throwback

3:41

52

Трек Modern Woman

Modern Woman

Graham Blvd

80S Hits Throwback

3:37

53

Трек It Isn't, It Wasn't, It Ain't Never Gonna Be

It Isn't, It Wasn't, It Ain't Never Gonna Be

Lady Diva

80S Hits Throwback

5:42

54

Трек Baby Talk

Baby Talk

2 Steps Up

80S Hits Throwback

4:02

55

Трек Tesla Girls

Tesla Girls

Chateau Pop

80S Hits Throwback

3:28

56

Трек Don't Let Go

Don't Let Go

Blue Fashion

80S Hits Throwback

3:23

57

Трек My Arms Keep Missing You

My Arms Keep Missing You

Chateau Pop

80S Hits Throwback

3:12

58

Трек Love Touch

Love Touch

Graham Blvd

80S Hits Throwback

3:58

59

Трек Some Kind of Lover

Some Kind of Lover

Regina Avenue

80S Hits Throwback

4:23

60

Трек Tomorrow Doesn't Matter Tonight

Tomorrow Doesn't Matter Tonight

Main Station

80S Hits Throwback

3:44

61

Трек Hole in My Heart (All the Way to China)

Hole in My Heart (All the Way to China)

Chateau Pop

80S Hits Throwback

3:37

62

Трек Love Blonde

Love Blonde

The Dazees

80S Hits Throwback

3:22

63

Трек Room to Move

Room to Move

Chateau Pop

80S Hits Throwback

3:50

64

Трек To Be with You Again

To Be with You Again

Chateau Pop

80S Hits Throwback

3:49

65

Трек Wrap Her Up

Wrap Her Up

The Comptones

80S Hits Throwback

4:10

66

Трек The Other Side of Love

The Other Side of Love

Blue Fashion

80S Hits Throwback

2:56

67

Трек Mind of a Toy

Mind of a Toy

Chateau Pop

80S Hits Throwback

3:07

68

Трек Hot Girl

Hot Girl

Chateau Pop

80S Hits Throwback

3:39

69

Трек Do You Love What You Feel

Do You Love What You Feel

2 Steps Up

80S Hits Throwback

3:07

70

Трек Dancing in the Dark

Dancing in the Dark

The Dazees

80S Hits Throwback

3:42

Информация о правообладателе: Best Ever Records
