О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Fair Music Bhojpuri
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Piyawa Ke Belana Hai Mot Rotiya Beleme Lage Chhot
Piyawa Ke Belana Hai Mot Rotiya Beleme Lage Chhot2025 · Сингл · Rupesh Deewana
Релиз Dhori Bina Rangale Na Jaib
Dhori Bina Rangale Na Jaib2024 · Сингл · Tannu Madheshiya
Релиз Kekar Kismatiya Ho Futi
Kekar Kismatiya Ho Futi2024 · Сингл · Tannu Madheshiya
Релиз Jawani Ba Acchuta
Jawani Ba Acchuta2024 · Сингл · Tannu Madheshiya
Релиз Bichhaw Tani Khatiya Khada Bhail
Bichhaw Tani Khatiya Khada Bhail2024 · Сингл · Jitu Jitendra
Релиз Tora Jaisan Dhodhi Naikhe Pura Hindustan Me
Tora Jaisan Dhodhi Naikhe Pura Hindustan Me2024 · Сингл · Jitu Jitendra
Релиз Chhawda Dhori Me Ghop Ke Bhagata
Chhawda Dhori Me Ghop Ke Bhagata2024 · Сингл · Jitu Jitendra
Релиз Luga me Suga Ke Swagat Ba
Luga me Suga Ke Swagat Ba2024 · Сингл · Jitu Jitendra
Релиз Devra Ha Driver Bhatar Ha Khalasi
Devra Ha Driver Bhatar Ha Khalasi2023 · Сингл · rajnish Jugnu
Релиз Rangbaj
Rangbaj2023 · Сингл · Tannu Madheshiya
Релиз Kariya T-Shirt
Kariya T-Shirt2023 · Сингл · Tannu Madheshiya
Релиз Chunariya Liyadi Patna Se
Chunariya Liyadi Patna Se2022 · Сингл · Aryan Abhishek
Релиз Dewra Dhodi Chatna Ba
Dewra Dhodi Chatna Ba2022 · Сингл · Tannu Madheshiya
Релиз Bhula Gailu Jaan
Bhula Gailu Jaan2022 · Альбом · Sangeet Premi

Похожие артисты

Tannu Madheshiya
Артист

Tannu Madheshiya

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож