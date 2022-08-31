Информация о правообладателе: Fair Music Bhojpuri
Сингл · 2022
Dewra Dhodi Chatna Ba
Piyawa Ke Belana Hai Mot Rotiya Beleme Lage Chhot2025 · Сингл · Rupesh Deewana
Dhori Bina Rangale Na Jaib2024 · Сингл · Tannu Madheshiya
Kekar Kismatiya Ho Futi2024 · Сингл · Tannu Madheshiya
Jawani Ba Acchuta2024 · Сингл · Tannu Madheshiya
Bichhaw Tani Khatiya Khada Bhail2024 · Сингл · Jitu Jitendra
Tora Jaisan Dhodhi Naikhe Pura Hindustan Me2024 · Сингл · Jitu Jitendra
Chhawda Dhori Me Ghop Ke Bhagata2024 · Сингл · Jitu Jitendra
Luga me Suga Ke Swagat Ba2024 · Сингл · Jitu Jitendra
Devra Ha Driver Bhatar Ha Khalasi2023 · Сингл · rajnish Jugnu
Rangbaj2023 · Сингл · Tannu Madheshiya
Kariya T-Shirt2023 · Сингл · Tannu Madheshiya
Chunariya Liyadi Patna Se2022 · Сингл · Aryan Abhishek
Dewra Dhodi Chatna Ba2022 · Сингл · Tannu Madheshiya
Bhula Gailu Jaan2022 · Альбом · Sangeet Premi