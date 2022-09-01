О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

ELVI LIANA

ELVI LIANA

Сингл  ·  2022

Ada Dia Dihatimu

#Поп
ELVI LIANA

Артист

ELVI LIANA

Релиз Ada Dia Dihatimu

#

Название

Альбом

1

Трек Ada Dia Dihatimu

Ada Dia Dihatimu

ELVI LIANA

Ada Dia Dihatimu

4:57

Информация о правообладателе: ELVI LIANA
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Susah Denai Susah
Susah Denai Susah2023 · Сингл · ELVI LIANA
Релиз Pulanglah Uda
Pulanglah Uda2023 · Сингл · ELVI LIANA
Релиз Lah Sio Sio
Lah Sio Sio2023 · Сингл · ELVI LIANA
Релиз Gunung Talamau Saksi Bisu
Gunung Talamau Saksi Bisu2022 · Сингл · ELVI LIANA
Релиз Hilangnyo Raso
Hilangnyo Raso2022 · Сингл · ELVI LIANA
Релиз Arok Arok Bana
Arok Arok Bana2022 · Сингл · ELVI LIANA
Релиз Tembak Lah Aku
Tembak Lah Aku2022 · Сингл · ELVI LIANA
Релиз Sasa Baujuang Sansaro
Sasa Baujuang Sansaro2022 · Сингл · ELVI LIANA
Релиз Ada Dia Dihatimu
Ada Dia Dihatimu2022 · Сингл · ELVI LIANA
Релиз Hilangnyo Raso
Hilangnyo Raso2022 · Сингл · ELVI LIANA
Релиз Sasa Baujuang Sansaro
Sasa Baujuang Sansaro2022 · Сингл · ELVI LIANA
Релиз Tembak Lah Aku
Tembak Lah Aku2022 · Сингл · ELVI LIANA
Релиз Gunuang Talamau Saksi Bisu
Gunuang Talamau Saksi Bisu2022 · Сингл · ELVI LIANA
Релиз Arok Arok Bana
Arok Arok Bana2022 · Сингл · ELVI LIANA

Похожие артисты

ELVI LIANA
Артист

ELVI LIANA

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож