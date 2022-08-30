О нас

Информация о правообладателе: Adil Khan Sherani
Волна по релизу
Релиз Bagheyr Lata Zindagi Na Manama
Bagheyr Lata Zindagi Na Manama2024 · Сингл · Gulzar Alam
Релиз Be Larey Yum Be Meeney
Be Larey Yum Be Meeney2024 · Сингл · Gulzar Alam
Релиз Toray Stargay De Asharay Ka
Toray Stargay De Asharay Ka2024 · Сингл · Gulzar Alam
Релиз Zakhmi Zakhmi Ye Krama
Zakhmi Zakhmi Ye Krama2024 · Альбом · Gulzar Alam
Релиз Zar De Sham Da Zargi Sara
Zar De Sham Da Zargi Sara2024 · Альбом · Gulzar Alam
Релиз Laila Najora Wa Bega
Laila Najora Wa Bega2024 · Альбом · Gulzar Alam
Релиз Dase Yar Me Pa Naseeb De
Dase Yar Me Pa Naseeb De2024 · Альбом · Gulzar Alam
Релиз Sta Gham
Sta Gham2024 · Сингл · Gulzar Alam
Релиз Bal tasveer raolega
Bal tasveer raolega2024 · Сингл · Gulzar Alam
Релиз Za Che Kala Mar Shama
Za Che Kala Mar Shama2024 · Альбом · Gulzar Alam
Релиз Shoor Da Bangro De
Shoor Da Bangro De2024 · Альбом · Gulzar Alam
Релиз Lara Che Zwani She
Lara Che Zwani She2024 · Альбом · Gulzar Alam
Релиз Sanama Kala Ba Raze
Sanama Kala Ba Raze2024 · Альбом · Gulzar Alam
Релиз Sta Pa Ada Khalaq Lewane Shwe Di
Sta Pa Ada Khalaq Lewane Shwe Di2024 · Альбом · Gulzar Alam

Gulzar Alam
Артист

Gulzar Alam

Sanjay Sawant
Артист

Sanjay Sawant

Anand Shinde
Артист

Anand Shinde

Aslam Sabri
Артист

Aslam Sabri

Sardar Ali Takar
Артист

Sardar Ali Takar

Nijam Sabri
Артист

Nijam Sabri

Mukhtar Sabri Qawwal
Артист

Mukhtar Sabri Qawwal

Yaseen Khan
Артист

Yaseen Khan

Puspavam Kuppusamy
Артист

Puspavam Kuppusamy

Manganyar Artists
Артист

Manganyar Artists

Almas Khan Khalil
Артист

Almas Khan Khalil

Rajaraja Cholan
Артист

Rajaraja Cholan

Modaram Bhopa
Артист

Modaram Bhopa