О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: NIRALA RECORDING STUDIO DARBHANGA
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Dhokha Pahile Hi Maine Kha Chuki Hu
Dhokha Pahile Hi Maine Kha Chuki Hu2022 · Сингл · Shilpi Raj
Релиз kaagaj kalam dabaat la likh du dil tere naam karu
kaagaj kalam dabaat la likh du dil tere naam karu2022 · Сингл · Pundev Gupta
Релиз Gehu Kawan Kati Bhatar Sakhi Bahare Ba
Gehu Kawan Kati Bhatar Sakhi Bahare Ba2022 · Альбом · Pundev Gupta
Релиз Saiya Chaite Me Gavna Karaiti
Saiya Chaite Me Gavna Karaiti2022 · Альбом · Pundev Gupta
Релиз Bhangiya Ke Dokan
Bhangiya Ke Dokan2021 · Альбом · Neha Raj
Релиз Goraki Goli Chalbaibu Ka
Goraki Goli Chalbaibu Ka2021 · Альбом · Pundev Gupta
Релиз Holi Khele Ayihe Ge Jaan
Holi Khele Ayihe Ge Jaan2021 · Альбом · Pundev Gupta

Похожие артисты

Pundev Gupta
Артист

Pundev Gupta

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож