О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Dayaram Gurjar

Dayaram Gurjar

Сингл  ·  2022

Dev Thar Likh Likh Kagaj Bheju

#Со всего мира
Dayaram Gurjar

Артист

Dayaram Gurjar

Релиз Dev Thar Likh Likh Kagaj Bheju

#

Название

Альбом

1

Трек Dev Thar Likh Likh Kagaj Bheju

Dev Thar Likh Likh Kagaj Bheju

Dayaram Gurjar

Dev Thar Likh Likh Kagaj Bheju

9:03

Информация о правообладателе: Hadoti Music Deroli
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Dev Thar Likh Likh Kagaj Bheju
Dev Thar Likh Likh Kagaj Bheju2022 · Сингл · Dayaram Gurjar
Релиз Me To Suti Chi Rang Mahal M
Me To Suti Chi Rang Mahal M2022 · Сингл · Dayaram Gurjar
Релиз Paidal Chal Gi Yatra Kalda K
Paidal Chal Gi Yatra Kalda K2022 · Альбом · Dayaram Gurjar
Релиз Lalo Tharo Chh Jayo Maro Chh
Lalo Tharo Chh Jayo Maro Chh2022 · Альбом · Dayaram Gurjar
Релиз Balak Kun Rani Ko Rov
Balak Kun Rani Ko Rov2022 · Альбом · Dayaram Gurjar
Релиз Dev Ji Aaya Pavna
Dev Ji Aaya Pavna2022 · Альбом · Dayaram Gurjar
Релиз Maya to Favni aagi
Maya to Favni aagi2022 · Альбом · Dayaram Gurjar

Похожие артисты

Dayaram Gurjar
Артист

Dayaram Gurjar

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож