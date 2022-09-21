О нас

Strings of Kin

Strings of Kin

Альбом  ·  2022

Gentle Guitar Lullabies for Sleep, Vol. 2

#Детская
Strings of Kin

Артист

Strings of Kin

Релиз Gentle Guitar Lullabies for Sleep, Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Autumn

Autumn

Strings of Kin

Gentle Guitar Lullabies for Sleep, Vol. 2

2:00

2

Трек The Wheels on the Bus

The Wheels on the Bus

Strings of Kin

Gentle Guitar Lullabies for Sleep, Vol. 2

1:20

3

Трек Row, Row, Row Your Boat

Row, Row, Row Your Boat

Strings of Kin

Gentle Guitar Lullabies for Sleep, Vol. 2

1:33

4

Трек Rock-a-bye Baby

Rock-a-bye Baby

Strings of Kin

Gentle Guitar Lullabies for Sleep, Vol. 2

1:25

5

Трек Images of Night

Images of Night

Strings of Kin

Gentle Guitar Lullabies for Sleep, Vol. 2

1:33

6

Трек It's Raining, It's Pouring

It's Raining, It's Pouring

Strings of Kin

Gentle Guitar Lullabies for Sleep, Vol. 2

1:17

7

Трек The Itsy, Bitsy Spider

The Itsy, Bitsy Spider

Strings of Kin

Gentle Guitar Lullabies for Sleep, Vol. 2

1:40

8

Трек Twinkle, Twinkle Little Star

Twinkle, Twinkle Little Star

Strings of Kin

Gentle Guitar Lullabies for Sleep, Vol. 2

1:31

9

Трек Calming Embrace

Calming Embrace

Strings of Kin

Gentle Guitar Lullabies for Sleep, Vol. 2

1:43

10

Трек Gentle Stars

Gentle Stars

Strings of Kin

Gentle Guitar Lullabies for Sleep, Vol. 2

1:56

11

Трек Mary Had a Little Lamb

Mary Had a Little Lamb

Strings of Kin

Gentle Guitar Lullabies for Sleep, Vol. 2

1:28

12

Трек Spring

Spring

Strings of Kin

Gentle Guitar Lullabies for Sleep, Vol. 2

2:03

13

Трек Summer

Summer

Strings of Kin

Gentle Guitar Lullabies for Sleep, Vol. 2

1:43

14

Трек Winter

Winter

Strings of Kin

Gentle Guitar Lullabies for Sleep, Vol. 2

2:03

15

Трек Hibernation

Hibernation

Strings of Kin

Gentle Guitar Lullabies for Sleep, Vol. 2

1:26

16

Трек Softly Fading

Softly Fading

Strings of Kin

Gentle Guitar Lullabies for Sleep, Vol. 2

1:38

17

Трек Time For Bed

Time For Bed

Strings of Kin

Gentle Guitar Lullabies for Sleep, Vol. 2

1:36

18

Трек Tranquility

Tranquility

Strings of Kin

Gentle Guitar Lullabies for Sleep, Vol. 2

1:30

19

Трек Lilting Lullaby

Lilting Lullaby

Strings of Kin

Gentle Guitar Lullabies for Sleep, Vol. 2

1:57

20

Трек Rain Drops

Rain Drops

Strings of Kin

Gentle Guitar Lullabies for Sleep, Vol. 2

1:16

21

Трек Sweet Dreams

Sweet Dreams

Strings of Kin

Gentle Guitar Lullabies for Sleep, Vol. 2

1:51

22

Трек Old MacDonald Had a Farm

Old MacDonald Had a Farm

Strings of Kin

Gentle Guitar Lullabies for Sleep, Vol. 2

1:34

23

Трек Euphoria

Euphoria

Strings of Kin

Gentle Guitar Lullabies for Sleep, Vol. 2

1:43

24

Трек The Day's End

The Day's End

Strings of Kin

Gentle Guitar Lullabies for Sleep, Vol. 2

1:57

25

Трек London Bridge is Falling Down

London Bridge is Falling Down

Strings of Kin

Gentle Guitar Lullabies for Sleep, Vol. 2

1:54

Информация о правообладателе: Lost In Sound Records
