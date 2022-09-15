О нас

轻松音乐

轻松音乐

Альбом  ·  2022

轻音乐经典钢琴曲，舒缓治愈音乐

#Поп
轻松音乐

Артист

轻松音乐

Релиз 轻音乐经典钢琴曲，舒缓治愈音乐

#

Название

Альбом

1

Трек 害羞的小猫 (经典钢琴曲)

害羞的小猫 (经典钢琴曲)

轻松音乐

轻音乐经典钢琴曲，舒缓治愈音乐

1:43

2

Трек 青春青涩的脸庞 (经典钢琴曲)

青春青涩的脸庞 (经典钢琴曲)

轻松音乐

轻音乐经典钢琴曲，舒缓治愈音乐

1:42

3

Трек 轻音乐经典钢琴曲，日暮

轻音乐经典钢琴曲，日暮

轻松音乐

轻音乐经典钢琴曲，舒缓治愈音乐

1:40

4

Трек 树下的情侣拥抱 (钢琴曲)

树下的情侣拥抱 (钢琴曲)

轻松音乐

轻音乐经典钢琴曲，舒缓治愈音乐

1:54

5

Трек 随风飘落的秋叶 (经典古筝)

随风飘落的秋叶 (经典古筝)

轻松音乐

轻音乐经典钢琴曲，舒缓治愈音乐

1:56

6

Трек 夜深落幕 (钢琴曲)

夜深落幕 (钢琴曲)

轻松音乐

轻音乐经典钢琴曲，舒缓治愈音乐

1:52

7

Трек 夜雨 (经典小提琴)

夜雨 (经典小提琴)

轻松音乐

轻音乐经典钢琴曲，舒缓治愈音乐

1:52

8

Трек 一副古画 (钢琴曲)

一副古画 (钢琴曲)

轻松音乐

轻音乐经典钢琴曲，舒缓治愈音乐

1:52

9

Трек 一丝痕迹 (钢琴曲)

一丝痕迹 (钢琴曲)

轻松音乐

轻音乐经典钢琴曲，舒缓治愈音乐

1:52

10

Трек 拥有你的爱 (钢琴曲)

拥有你的爱 (钢琴曲)

轻松音乐

轻音乐经典钢琴曲，舒缓治愈音乐

1:52

11

Трек 慵懒的微笑小猫咪 (钢琴曲)

慵懒的微笑小猫咪 (钢琴曲)

轻松音乐

轻音乐经典钢琴曲，舒缓治愈音乐

1:52

12

Трек 用心守望 (钢琴曲)

用心守望 (钢琴曲)

轻松音乐

轻音乐经典钢琴曲，舒缓治愈音乐

1:52

13

Трек 治愈唤醒记忆 (钢琴曲)

治愈唤醒记忆 (钢琴曲)

轻松音乐

轻音乐经典钢琴曲，舒缓治愈音乐

1:52

Информация о правообладателе: 聊音文化
Волна по релизу

