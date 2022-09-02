Информация о правообладателе: Fk Studio Naurang
Сингл · 2022
Tarikh Ma O Gora Da Kharr Lakki Marwat Yama
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Pa Awya Laka Warya Da2024 · Сингл · Zahuradin Marwat
Gurobay Gurobay2023 · Сингл · Zahuradin Marwat
Daka Chilamona2023 · Сингл · Zahuradin Marwat
Pa Safar Zam2023 · Сингл · Zahuradin Marwat
Wady De Hare Krra2023 · Сингл · Zahuradin Marwat
Dasy Pa Jarra Che Zawani Tara Shi2023 · Сингл · Zahuradin Marwat
Farhar Zhra2023 · Сингл · Zahuradin Marwat
Tarikh Ma O Gora Da Kharr Lakki Marwat Yama2022 · Сингл · Zahuradin Marwat