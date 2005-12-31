О нас

Soukun Souliyavong

Альбом  ·  2005

Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

#Поп
Soukun Souliyavong

Артист

Soukun Souliyavong

Релиз Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

#

Название

Альбом

1

Трек ຄົນງາມໃຈແຫຼ້ (คนงามใจแหล้)

ຄົນງາມໃຈແຫຼ້ (คนงามใจแหล้)

Soukun Souliyavong

Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

4:27

2

Трек ຂໍຄືນສັນຍາ (ข่อคืนสันยา)

ຂໍຄືນສັນຍາ (ข่อคืนสันยา)

Soukun Souliyavong

Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

4:32

3

Трек ສາວຖິ່ນແກ້ວ (สาวถิ่นแก้ว)

ສາວຖິ່ນແກ້ວ (สาวถิ่นแก้ว)

Soukun Souliyavong

Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

3:04

4

Трек ຍອດນາລີສີເມືອງ (ยอดนาลีสีเมือง)

ຍອດນາລີສີເມືອງ (ยอดนาลีสีเมือง)

Soukun Souliyavong

Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

4:17

5

Трек ສາວສອງຄອນ (สาวสองคอน)

ສາວສອງຄອນ (สาวสองคอน)

Soukun Souliyavong

Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

5:05

6

Трек ນົກເຂົາລືມຄອນ (นกเขาลืมคอน)

ນົກເຂົາລືມຄອນ (นกเขาลืมคอน)

Soukun Souliyavong

Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

3:56

7

Трек ບາຈຽງມະໂລງ (บาเจียงมะโลง)

ບາຈຽງມະໂລງ (บาเจียงมะโลง)

Soukun Souliyavong

Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

4:30

8

Трек ບຸ່ງພ້າວສາວງາມ (บุ่งพ้าวสาวงาม)

ບຸ່ງພ້າວສາວງາມ (บุ่งพ้าวสาวงาม)

Soukun Souliyavong

Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

4:26

9

Трек ຢ່າກຽດກັນ (อย่าเกียดกัน)

ຢ່າກຽດກັນ (อย่าเกียดกัน)

Soukun Souliyavong

Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

4:11

10

Трек ສາວອຸບົນ (สาวอุบน)

ສາວອຸບົນ (สาวอุบน)

Soukun Souliyavong

Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

4:25

11

Трек ຂາດເຈົ້າເຫງົາໃຈ (ขาดเจ้าเหงาใจ)

ຂາດເຈົ້າເຫງົາໃຈ (ขาดเจ้าเหงาใจ)

Soukun Souliyavong

Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

3:42

12

Трек ຄິດຮອດສາວໜອງຄາຍ (คิดฮอดสาวหนองคาย)

ຄິດຮອດສາວໜອງຄາຍ (คิดฮอดสาวหนองคาย)

Soukun Souliyavong

Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

4:21

13

Трек ຄືນຫນຶ່ງໃນງານວັດ (คืนหนึ่งในงานวัด)

ຄືນຫນຶ່ງໃນງານວັດ (คืนหนึ่งในงานวัด)

Soukun Souliyavong

Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

2:38

14

Трек ສາວນາແກ (สาวนาแก)

ສາວນາແກ (สาวนาแก)

Soukun Souliyavong

Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

3:54

15

Трек ສາວປາກເຊ (สาวปากเช)

ສາວປາກເຊ (สาวปากเช)

Soukun Souliyavong

Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

4:15

16

Трек ສາວຫາດຊາຍຟອງ (สาวหาดชายฟอง)

ສາວຫາດຊາຍຟອງ (สาวหาดชายฟอง)

Soukun Souliyavong

Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

4:19

17

Трек ສີສັດຕະນາກເມືອງງາມ (สีสัดตะนากเมืองงาม)

ສີສັດຕະນາກເມືອງງາມ (สีสัดตะนากเมืองงาม)

Soukun Souliyavong

Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

4:11

18

Трек ສັນຍາທີ່ສວນປ່າຍາງ (สันยาที่สวนป่ายาง)

ສັນຍາທີ່ສວນປ່າຍາງ (สันยาที่สวนป่ายาง)

Soukun Souliyavong

Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

3:59

19

Трек ຊາຍຟອງ-ໜອງຄາຍ (ชายฟอง-หนองคาย)

ຊາຍຟອງ-ໜອງຄາຍ (ชายฟอง-หนองคาย)

Soukun Souliyavong

Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

4:26

20

Трек ຊີວິດກຳມະກອນ (ชีวิตกรรมกร)

ຊີວິດກຳມະກອນ (ชีวิตกรรมกร)

Soukun Souliyavong

Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

4:15

21

Трек ຊຽງຂວາງລະແມ່ນ (เชียงขวงละแม่น)

ຊຽງຂວາງລະແມ່ນ (เชียงขวงละแม่น)

Soukun Souliyavong

Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

4:28

22

Трек ພອນວິວາ (พอนวิวา)

ພອນວິວາ (พอนวิวา)

Soukun Souliyavong

Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

4:27

23

Трек ພູມໃຈທີ່ເກີດເປັນລາວ (พูมใจที่เกีดเปันลาว)

ພູມໃຈທີ່ເກີດເປັນລາວ (พูมใจที่เกีดเปันลาว)

Soukun Souliyavong

Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

4:48

24

Трек ຮ່ວມຕ້ານໂຄວິດ (ร่วมต้านโควิด)

ຮ່ວມຕ້ານໂຄວິດ (ร่วมต้านโควิด)

Soukun Souliyavong

Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

4:02

25

Трек ເຄແອັນບີເຟີນິເຈີ້ (เคแอันบีเฟีนิเจี้)

ເຄແອັນບີເຟີນິເຈີ້ (เคแอันบีเฟีนิเจี้)

Soukun Souliyavong

Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

4:08

26

Трек ເມຍສິບຕີ (เมยสิบตี)

ເມຍສິບຕີ (เมยสิบตี)

Soukun Souliyavong

Soukun Souliyavong album (ລວມເພງ ສຸກັນ ສຸລິຍະວົງ)

4:10

Информация о правообладателе: TS Group
