Kany

Kany

Альбом  ·  2022

Diya

#Поп
Kany

Артист

Kany

Релиз Diya

#

Название

Альбом

1

Трек Pourquoi

Pourquoi

Kany

Diya

2:19

2

Трек Love to Love

Love to Love

Kany

Diya

3:07

3

Трек Réglement

Réglement

Kany

Diya

2:36

4

Трек Ma CP

Ma CP

Kany

Diya

2:53

5

Трек Faux pas

Faux pas

Kany

Diya

2:52

6

Трек Allo

Allo

Kany

Diya

2:16

7

Трек Sans parler

Sans parler

Kany

Diya

3:00

8

Трек Ton heure

Ton heure

Kany

Diya

2:28

9

Трек Sincère

Sincère

Kany

Diya

3:08

10

Трек Cala

Cala

Kany

Diya

2:33

Информация о правообладателе: CB4 Production
