Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Muzica Moldoveneasca

Muzica Moldoveneasca

Альбом  ·  2010

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

#Фолк

3 лайка

Muzica Moldoveneasca

Артист

Muzica Moldoveneasca

Релиз Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

#

Название

Альбом

1

Трек Foaie Verde Grâu Mărunt

Foaie Verde Grâu Mărunt

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:15

2

Трек Vorbește Lumea De Mine Că Mă Petrec Și o Duc Bine

Vorbește Lumea De Mine Că Mă Petrec Și o Duc Bine

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:25

3

Трек Sanie Cu Zurgălăi

Sanie Cu Zurgălăi

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:14

4

Трек JOC MOLDOVENESC

JOC MOLDOVENESC

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

2:23

5

Трек Frații Mei

Frații Mei

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

2:02

6

Трек Floarea Cea De Tei

Floarea Cea De Tei

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:31

7

Трек Doamne Cum Trece Viața Omului

Doamne Cum Trece Viața Omului

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:03

8

Трек Cântă Cucul Batăl Vina

Cântă Cucul Batăl Vina

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

4:13

9

Трек Are Tata Fetișoara Ca Floarea De Primăvară

Are Tata Fetișoara Ca Floarea De Primăvară

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:16

10

Трек Zece vieți dac-aș avea

Zece vieți dac-aș avea

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

4:00

11

Трек La omul care mii drag

La omul care mii drag

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

10:21

12

Трек Dragu-mii unde-am venit

Dragu-mii unde-am venit

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:13

13

Трек Colaj Sirbe

Colaj Sirbe

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

13:12

14

Трек Colaj Hore, Sârbe

Colaj Hore, Sârbe

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

13:28

15

Трек Ce mi-i drag pe lume sîrba

Ce mi-i drag pe lume sîrba

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:51

16

Трек Calul Bălan

Calul Bălan

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:13

17

Трек Batutică pentru Bursuceni

Batutică pentru Bursuceni

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:43

18

Трек Au,Au inima mea

Au,Au inima mea

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

4:00

19

Трек Asta-i hora Romaneasca

Asta-i hora Romaneasca

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:05

20

Трек Anglia

Anglia

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

5:25

21

Трек Cine-i tată și are fete, nu moare de dor și sete

Cine-i tată și are fete, nu moare de dor și sete

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:58

22

Трек De ce lumea e dușmănoasa

De ce lumea e dușmănoasa

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:44

23

Трек De mi-ar da dumnezeu zile

De mi-ar da dumnezeu zile

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:54

24

Трек Drag îmi este ca să cânt

Drag îmi este ca să cânt

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

5:35

25

Трек Fiecărui om din lume dumnezeu i-a dat

Fiecărui om din lume dumnezeu i-a dat

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

4:42

26

Трек Foaie verde de mălin, anii trec și anii vin

Foaie verde de mălin, anii trec și anii vin

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:19

27

Трек Instrumentală

Instrumentală

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

4:24

28

Трек Lume de tine mii drag

Lume de tine mii drag

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

5:00

29

Трек Lume mare si frumoasă

Lume mare si frumoasă

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

4:55

30

Трек Mamă ce mult țin la tine

Mamă ce mult țin la tine

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

6:26

31

Трек Mamei care m-o crescut, cât voi trăi o să-i cânt

Mamei care m-o crescut, cât voi trăi o să-i cânt

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

4:25

32

Трек Marine la nunta ta

Marine la nunta ta

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

4:15

33

Трек Mi-au venit frații acasă

Mi-au venit frații acasă

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

4:42

34

Трек Mioarele

Mioarele

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

2:48

35

Трек Moldovenii când se strîng

Moldovenii când se strîng

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:33

36

Трек N-am nici bani dar n-am nici casă

N-am nici bani dar n-am nici casă

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

4:15

37

Трек Nu pot să cred cum de ti-am pierdut

Nu pot să cred cum de ti-am pierdut

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

6:40

38

Трек Oare cui îi pasă de zilele mele

Oare cui îi pasă de zilele mele

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

5:20

39

Трек Roze albe

Roze albe

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

4:38

40

Трек Sa născut un prințișor

Sa născut un prințișor

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

6:10

41

Трек Sarutați-aș ochii tăi

Sarutați-aș ochii tăi

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

4:01

42

Трек Satule sătucule

Satule sătucule

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

5:42

43

Трек Să-mi întorc copilăria, că a zburat ca ciocârlia

Să-mi întorc copilăria, că a zburat ca ciocârlia

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:51

44

Трек Sus Paharul pentru frați pentru surori

Sus Paharul pentru frați pentru surori

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

4:45

45

Трек Te-am visat aseară mamă

Te-am visat aseară mamă

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

4:25

46

Трек Trandafir de la Moldova

Trandafir de la Moldova

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

4:20

47

Трек Viață viață dulce viață

Viață viață dulce viață

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

5:21

48

Трек Zica lumea ce o vrea

Zica lumea ce o vrea

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

6:04

49

Трек Basarabie craeasca

Basarabie craeasca

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

5:08

50

Трек Cand aud ca-n sate joc

Cand aud ca-n sate joc

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

5:41

51

Трек Canta cucu-n bucovina

Canta cucu-n bucovina

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

5:43

52

Трек Cine-i botezat Ion

Cine-i botezat Ion

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:40

53

Трек De mic am fost om cinstit

De mic am fost om cinstit

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

6:24

54

Трек Draga mea sotie

Draga mea sotie

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

4:10

55

Трек Dragu-mi aici la joc

Dragu-mi aici la joc

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

4:40

56

Трек Esti acum fata frumoasa

Esti acum fata frumoasa

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:46

57

Трек Frunza verde salcioara

Frunza verde salcioara

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

2:18

58

Трек Hai flacai la strigatura

Hai flacai la strigatura

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

5:58

59

Трек LANGA BADEA NECULAI

LANGA BADEA NECULAI

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

2:47

60

Трек M-ai crescut mama de mic

M-ai crescut mama de mic

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

6:07

61

Трек Pasare cu glas de foc

Pasare cu glas de foc

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

5:48

62

Трек Roata morii se-nvarteste

Roata morii se-nvarteste

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

5:19

63

Трек Scripcaraș cu strune noi

Scripcaraș cu strune noi

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

4:59

64

Трек Tinerețea mi se duce

Tinerețea mi se duce

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

4:32

65

Трек Trandafir și-o lămâiță

Trandafir și-o lămâiță

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:47

66

Трек Tata eu nustiu de ce

Tata eu nustiu de ce

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:36

67

Трек Ziua mamei mele

Ziua mamei mele

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:36

68

Трек Un trandafir creste la fereastra mea

Un trandafir creste la fereastra mea

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:32

69

Трек Toarna-n pahare

Toarna-n pahare

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

4:00

70

Трек Taticu e la razboi

Taticu e la razboi

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

5:43

71

Трек Azi prietenii ma inconjoara

Azi prietenii ma inconjoara

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:01

72

Трек Primavara

Primavara

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:35

73

Трек Pe drum merg pe drum ma duc

Pe drum merg pe drum ma duc

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

5:25

74

Трек Nunta aliasa

Nunta aliasa

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

4:36

75

Трек Mo facut mama asa

Mo facut mama asa

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:12

76

Трек Hai fetito draga

Hai fetito draga

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:52

77

Трек Drustele

Drustele

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:26

78

Трек De la cernauti la vale

De la cernauti la vale

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

4:53

79

Трек Daca tu iubito

Daca tu iubito

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:35

80

Трек Coace doamne prunele

Coace doamne prunele

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:20

81

Трек La casa ta

La casa ta

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

3:53

82

Трек Când aud mamă vioară

Când aud mamă vioară

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

6:37

83

Трек Viață nu ma părăsi Viață nu ma părăsi

Viață nu ma părăsi Viață nu ma părăsi

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

13:28

84

Трек Zece veti daca-as avea

Zece veti daca-as avea

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

5:21

85

Трек Sîrba din străbuni

Sîrba din străbuni

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

6:32

86

Трек Frunza verde mar domnesc of of mai mai

Frunza verde mar domnesc of of mai mai

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

13:22

87

Трек Dorul de mama si tata

Dorul de mama si tata

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

5:03

88

Трек Viata viata ce grea esti

Viata viata ce grea esti

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

7:26

89

Трек Pica frunza pomulu,trece viata omului

Pica frunza pomulu,trece viata omului

Muzica Moldoveneasca

Foaie verde, grâu mărunt Așa'mi vine să mă duc

9:10

Информация о правообладателе: Max Music Limited
