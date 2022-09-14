О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Trupa Lunatic

Trupa Lunatic

Сингл  ·  2022

Omul din stele

#Альтернативный рок
Trupa Lunatic

Артист

Trupa Lunatic

Релиз Omul din stele

#

Название

Альбом

1

Трек Omul din stele

Omul din stele

Trupa Lunatic

Omul din stele

4:21

Информация о правообладателе: Trupa Lunatic
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Super Ofertă
Super Ofertă2025 · Сингл · Trupa Lunatic
Релиз Cine ești tu?
Cine ești tu?2024 · Сингл · Trupa Lunatic
Релиз Ziua Nimănui
Ziua Nimănui2024 · Сингл · Trupa Lunatic
Релиз Omul din stele
Omul din stele2023 · Альбом · Trupa Lunatic
Релиз Fluturaș
Fluturaș2023 · Сингл · Trupa Lunatic
Релиз Nu mai fi sărac!
Nu mai fi sărac!2023 · Сингл · Trupa Lunatic
Релиз Să fiu o stea
Să fiu o stea2023 · Сингл · Trupa Lunatic
Релиз Nu știu
Nu știu2022 · Сингл · Trupa Lunatic
Релиз Buleandra
Buleandra2022 · Сингл · Trupa Lunatic
Релиз Marțiana
Marțiana2022 · Сингл · Trupa Lunatic
Релиз Școala
Școala2022 · Сингл · Trupa Lunatic
Релиз Omul din stele
Omul din stele2022 · Сингл · Trupa Lunatic
Релиз N-am furat eu Crăciunul...
N-am furat eu Crăciunul...2021 · Альбом · Trupa Lunatic
Релиз Zbor
Zbor2021 · Сингл · Trupa Lunatic

Похожие артисты

Trupa Lunatic
Артист

Trupa Lunatic

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож