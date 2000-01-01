О нас

小蓓蕾组合

小蓓蕾组合

Альбом  ·  2000

童歌新唱01

#Детская
小蓓蕾组合

Артист

小蓓蕾组合

Релиз 童歌新唱01

#

Название

Альбом

1

Трек 拔萝卜

拔萝卜

小蓓蕾组合

童歌新唱01

1:53

2

Трек 歌唱二小放牛郎

歌唱二小放牛郎

小蓓蕾组合

童歌新唱01

2:13

3

Трек 共产儿童团歌

共产儿童团歌

小蓓蕾组合

童歌新唱01

1:21

4

Трек 红公鸡

红公鸡

小蓓蕾组合

童歌新唱01

1:31

5

Трек 两只老虎

两只老虎

小蓓蕾组合

童歌新唱01

1:28

6

Трек 猫儿歌 (淅江开化民歌)

猫儿歌 (淅江开化民歌)

小蓓蕾组合

童歌新唱01

1:36

7

Трек 泼水歌 (新疆民歌)

泼水歌 (新疆民歌)

小蓓蕾组合

童歌新唱01

2:28

8

Трек 齐跳跳

齐跳跳

小蓓蕾组合

童歌新唱01

1:29

9

Трек 踏雪寻梅

踏雪寻梅

小蓓蕾组合

童歌新唱01

2:43

10

Трек 玩具进行曲

玩具进行曲

小蓓蕾组合

童歌新唱01

1:30

11

Трек 小白船 (朝鲜歌曲)

小白船 (朝鲜歌曲)

小蓓蕾组合

童歌新唱01

2:35

12

Трек 小毛驴

小毛驴

小蓓蕾组合

童歌新唱01

1:15

13

Трек 小小猪

小小猪

小蓓蕾组合

童歌新唱01

1:55

14

Трек 茉莉花

茉莉花

小蓓蕾组合

童歌新唱01

2:53

15

Трек 春天到了

春天到了

小蓓蕾组合

童歌新唱01

0:50

16

Трек 家族歌

家族歌

小蓓蕾组合

童歌新唱01

3:20

17

Трек 一半脸儿

一半脸儿

小蓓蕾组合

童歌新唱01

0:50

Информация о правообладателе: 颂今音乐
