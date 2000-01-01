О нас

小蓓蕾组合

小蓓蕾组合

Альбом  ·  2000

娃娃唱红歌04

#Детская
小蓓蕾组合

Артист

小蓓蕾组合

Релиз 娃娃唱红歌04

#

Название

Альбом

1

Трек 我爱北京天安门

我爱北京天安门

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌04

2:57

2

Трек 少年少年祖国的春天

少年少年祖国的春天

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌04

3:12

3

Трек 我们美丽的祖国

我们美丽的祖国

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌04

3:06

4

Трек 七子之歌

七子之歌

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌04

2:18

5

Трек 我们的田野 (故事片《我们的田野》主题歌)

我们的田野 (故事片《我们的田野》主题歌)

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌04

1:47

6

Трек 澳门也是妈妈的孩子

澳门也是妈妈的孩子

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌04

2:28

7

Трек 雪莲献北京

雪莲献北京

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌04

3:13

8

Трек 北京有个金太阳

北京有个金太阳

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌04

2:08

9

Трек 听妈妈讲那过去的事情

听妈妈讲那过去的事情

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌04

3:44

10

Трек 世界之最谁知道

世界之最谁知道

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌04

1:54

11

Трек 歌声与微笑

歌声与微笑

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌04

3:09

12

Трек 娃哈哈

娃哈哈

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌04

2:08

13

Трек 小朋友爱唱社会主义好

小朋友爱唱社会主义好

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌04

2:02

14

Трек 友谊花开万里香

友谊花开万里香

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌04

2:45

15

Трек 咱们从小讲礼貌

咱们从小讲礼貌

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌04

2:15

16

Трек 一分钱

一分钱

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌04

1:36

17

Трек 拾稻穗的小姑娘

拾稻穗的小姑娘

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌04

2:11

18

Трек 小鸭子

小鸭子

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌04

3:00

19

Трек 我爱老师的目光

我爱老师的目光

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌04

2:57

20

Трек 劳动最光荣 (美术片《小猫钓鱼》主题歌)

劳动最光荣 (美术片《小猫钓鱼》主题歌)

小蓓蕾组合

娃娃唱红歌04

1:26

Информация о правообладателе: 颂今音乐
