小蓓蕾组合

小蓓蕾组合

Альбом  ·  2000

儿童民歌集锦

#Детская
小蓓蕾组合

Артист

小蓓蕾组合

Релиз 儿童民歌集锦

#

Название

Альбом

1

Трек 我的家在日喀则

我的家在日喀则

小蓓蕾组合

儿童民歌集锦

1:25

2

Трек 转圆圈

转圆圈

小蓓蕾组合

儿童民歌集锦

1:30

3

Трек 花蛤蟆

花蛤蟆

小蓓蕾组合

儿童民歌集锦

1:49

4

Трек 对花

对花

小蓓蕾组合

儿童民歌集锦

1:02

5

Трек 哥哥带上我

哥哥带上我

小蓓蕾组合

儿童民歌集锦

0:50

6

Трек 斑鸠调

斑鸠调

小蓓蕾组合

儿童民歌集锦

2:21

7

Трек 小白菜

小白菜

小蓓蕾组合

儿童民歌集锦

2:30

8

Трек 小小马儿郎

小小马儿郎

小蓓蕾组合

儿童民歌集锦

1:10

9

Трек 对鸟

对鸟

小蓓蕾组合

儿童民歌集锦

1:59

10

Трек 小奶牛

小奶牛

小蓓蕾组合

儿童民歌集锦

1:04

11

Трек 砍柴山歌

砍柴山歌

小蓓蕾组合

儿童民歌集锦

1:12

12

Трек 荔枝大又多

荔枝大又多

小蓓蕾组合

儿童民歌集锦

1:00

13

Трек 丰收歌

丰收歌

小蓓蕾组合

儿童民歌集锦

1:47

14

Трек 小拜年

小拜年

小蓓蕾组合

儿童民歌集锦

1:01

15

Трек 星星和灯光

星星和灯光

小蓓蕾组合

儿童民歌集锦

1:17

16

Трек 当红军

当红军

小蓓蕾组合

儿童民歌集锦

1:44

17

Трек 恭喜做个红军娘

恭喜做个红军娘

小蓓蕾组合

儿童民歌集锦

1:32

18

Трек 落雨大

落雨大

小蓓蕾组合

儿童民歌集锦

2:08

19

Трек 小老鼠

小老鼠

小蓓蕾组合

儿童民歌集锦

4:08

20

Трек 螃蟹歌

螃蟹歌

小蓓蕾组合

儿童民歌集锦

0:59

21

Трек 玫瑰花开红又红

玫瑰花开红又红

小蓓蕾组合

儿童民歌集锦

1:19

22

Трек 十对花

十对花

小蓓蕾组合

儿童民歌集锦

2:04

23

Трек 山区人民唱山歌

山区人民唱山歌

小蓓蕾组合

儿童民歌集锦

1:49

24

Трек 一只鸟仔

一只鸟仔

小蓓蕾组合

儿童民歌集锦

1:40

25

Трек 小羊羔

小羊羔

小蓓蕾组合

儿童民歌集锦

1:53

Информация о правообладателе: 颂今音乐
