Информация о правообладателе: Rony sales
Релиз Deus de Já
Deus de Já2025 · Сингл · Dupla Rony e Roberta
Релиз Voz e Violão
Voz e Violão2025 · Сингл · Dupla Rony e Roberta
Релиз Sou Adorador
Sou Adorador2025 · Сингл · Dupla Rony e Roberta
Релиз Nasceu a Luz
Nasceu a Luz2024 · Сингл · Dupla Rony e Roberta
Релиз Eu Sou a Provisão (Playback)
Eu Sou a Provisão (Playback)2024 · Сингл · Dupla Rony e Roberta
Релиз Eu Sou a Provisão
Eu Sou a Provisão2024 · Сингл · Dupla Rony e Roberta
Релиз Puro Fogo Santo
Puro Fogo Santo2024 · Сингл · Dupla Rony e Roberta
Релиз Santifica
Santifica2023 · Сингл · Dupla Rony e Roberta
Релиз O Homem Chamado Jesus
O Homem Chamado Jesus2023 · Сингл · Dupla Rony e Roberta
Релиз Está Consumado
Está Consumado2023 · Сингл · Dupla Rony e Roberta
Релиз Tranquilza
Tranquilza2022 · Сингл · Dupla Rony e Roberta
Релиз Tranquiliza
Tranquiliza2022 · Сингл · Dupla Rony e Roberta

Dupla Rony e Roberta
