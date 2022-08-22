О нас

Информация о правообладателе: Diyarçam Prodüksiyon
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Sere Bana Ravesta
Sere Bana Ravesta2025 · Сингл · Strane Kurdi
Релиз Amed
Amed2023 · Сингл · Strane Kurdi
Релиз Diyarbekir Yoluna Delalım
Diyarbekir Yoluna Delalım2023 · Сингл · Strane Kurdi
Релиз Hoy Naze
Hoy Naze2023 · Сингл · Strane Kurdi
Релиз Le Rebene
Le Rebene2022 · Альбом · Strane Kurdi
Релиз Senem Xanım
Senem Xanım2022 · Альбом · Strane Kurdi
Релиз Ahmede Guri
Ahmede Guri2022 · Альбом · Strane Kurdi
Релиз De Gidi Waye
De Gidi Waye2022 · Альбом · Strane Kurdi
Релиз Xorto
Xorto2022 · Альбом · Strane Kurdi
Релиз Arşiva Welat
Arşiva Welat2022 · Альбом · Strane Kurdi
Релиз Delale Delale
Delale Delale2022 · Альбом · Strane Kurdi
Релиз Ez Xezalım
Ez Xezalım2022 · Альбом · Strane Kurdi
Релиз Dıl Dıxwaze
Dıl Dıxwaze2022 · Сингл · Strane Kurdi

Похожие артисты

Strane Kurdi
Артист

Strane Kurdi

Hoşgeldi Hudaýkulyýew
Артист

Hoşgeldi Hudaýkulyýew

Tony Mouzayek
Артист

Tony Mouzayek

Mario Kirlis
Артист

Mario Kirlis

Röwşen Hallyýew
Артист

Röwşen Hallyýew

Gyzykly Music
Артист

Gyzykly Music

Hasan Çuha
Артист

Hasan Çuha

Wael Jassar
Артист

Wael Jassar

Hozan Remzi
Артист

Hozan Remzi

Selçuk Sezer
Артист

Selçuk Sezer

Bayram Senpinar
Артист

Bayram Senpinar

Sinan Sami
Артист

Sinan Sami

Mohamad Iskandar
Артист

Mohamad Iskandar