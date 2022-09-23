Информация о правообладателе: New Music
Сингл · 2022
Vem Meu Amor / Tarde Demais
Ela Malha Pra Isso2023 · Сингл · Léo e Marky
Porta Retrato / Colo de Menina2022 · Сингл · Léo e Marky
Nananinanão2022 · Сингл · Léo e Marky
Meu Sangue Ferve Por Você / Duas Vezes Você2022 · Альбом · Léo e Marky
Homem com H / O Granfino e o Caipira2022 · Альбом · Léo e Marky
Era Um Garoto / Por Um Minuto2022 · Альбом · Léo e Marky
Em Férias2021 · Альбом · Léo e Marky
Sucessos Retrô2021 · Альбом · Léo e Marky
Ensaio L&M Acústico2018 · Альбом · Léo e Marky