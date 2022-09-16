О нас

Laurent Wagschal

Laurent Wagschal

Сингл  ·  2022

Préludes

#Классическая
Laurent Wagschal

Артист

Laurent Wagschal

Релиз Préludes

#

Название

Альбом

1

Трек Suite bourguignonne, Op. 17: No. 1, Aubade

Suite bourguignonne, Op. 17: No. 1, Aubade

Laurent Wagschal

Préludes

2:52

2

Трек Suite bourguignonne, Op. 17: No. 2, Idylle

Suite bourguignonne, Op. 17: No. 2, Idylle

Laurent Wagschal

Préludes

3:27

3

Трек Suite bourguignonne, Op. 17: No. 3, Divertissement

Suite bourguignonne, Op. 17: No. 3, Divertissement

Laurent Wagschal

Préludes

1:50

4

Трек Suite bourguignonne, Op. 17: No. 4, Légende bourguignonne

Suite bourguignonne, Op. 17: No. 4, Légende bourguignonne

Laurent Wagschal

Préludes

3:22

5

Трек Suite bourguignonne, Op. 17: No. 5, A l'Angelus du Soir

Suite bourguignonne, Op. 17: No. 5, A l'Angelus du Soir

Laurent Wagschal

Préludes

4:03

6

Трек Suite bourguignonne: No. 6, Danse rustique

Suite bourguignonne: No. 6, Danse rustique

Laurent Wagschal

Préludes

2:09

7

Трек Suite bourguignonne, Op. 17: No. 7, Clair de Lune

Suite bourguignonne, Op. 17: No. 7, Clair de Lune

Laurent Wagschal

Préludes

2:51

8

Трек Deux pièces pour Piano, Op. 7: No. 1, Impression d'automne

Deux pièces pour Piano, Op. 7: No. 1, Impression d'automne

Laurent Wagschal

Préludes

2:05

9

Трек Deux pièces pour Piano, Op. 7: No. 2, Intermezzo

Deux pièces pour Piano, Op. 7: No. 2, Intermezzo

Laurent Wagschal

Préludes

1:53

10

Трек Douze Préludes, Op. 36: No. 1, Prologue

Douze Préludes, Op. 36: No. 1, Prologue

Laurent Wagschal

Préludes

2:38

11

Трек Douze Préludes, Op. 36: No. 2, Tendresse

Douze Préludes, Op. 36: No. 2, Tendresse

Laurent Wagschal

Préludes

3:40

12

Трек Douze Préludes, Op. 36: No. 3, Pressentiment

Douze Préludes, Op. 36: No. 3, Pressentiment

Laurent Wagschal

Préludes

3:11

13

Трек Douze Préludes, Op. 36: No. 4, Souvenir d'un jour de joie

Douze Préludes, Op. 36: No. 4, Souvenir d'un jour de joie

Laurent Wagschal

Préludes

1:49

14

Трек Douze Préludes, Op. 36: No. 5, Nostalgie

Douze Préludes, Op. 36: No. 5, Nostalgie

Laurent Wagschal

Préludes

4:02

15

Трек Douze Préludes, Op. 36: No. 6, Par gros temps

Douze Préludes, Op. 36: No. 6, Par gros temps

Laurent Wagschal

Préludes

2:06

16

Трек Douze Préludes, Op. 36: No. 7, Evocation d'un jour d'angoisse

Douze Préludes, Op. 36: No. 7, Evocation d'un jour d'angoisse

Laurent Wagschal

Préludes

4:48

17

Трек Douze Préludes, Op. 36: No. 8, Dans la nuit

Douze Préludes, Op. 36: No. 8, Dans la nuit

Laurent Wagschal

Préludes

3:28

18

Трек Douze Préludes, Op. 36: No. 9, Suprème appel

Douze Préludes, Op. 36: No. 9, Suprème appel

Laurent Wagschal

Préludes

2:53

19

Трек Douze Préludes, Op. 36: No. 10, Sur une tombe

Douze Préludes, Op. 36: No. 10, Sur une tombe

Laurent Wagschal

Préludes

2:36

20

Трек Douze Préludes, Op. 36: No. 11, Adieu

Douze Préludes, Op. 36: No. 11, Adieu

Laurent Wagschal

Préludes

4:16

21

Трек Douze Préludes, Op. 36: No. 12, Seul

Douze Préludes, Op. 36: No. 12, Seul

Laurent Wagschal

Préludes

4:12

22

Трек Poèmes des cloches funèbres, Op. 39: No. 2, Le Glas

Poèmes des cloches funèbres, Op. 39: No. 2, Le Glas

Laurent Wagschal

Préludes

6:02

Информация о правообладателе: Calliope
