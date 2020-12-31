О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

MC Nego Rosa

MC Nego Rosa

,

DJ Rafinha

Сингл  ·  2020

Problemas

Контент 18+

#Со всего мира
MC Nego Rosa

Артист

MC Nego Rosa

Релиз Problemas

#

Название

Альбом

1

Трек Problemas

Problemas

MC Nego Rosa

,

DJ Rafinha

Problemas

2:14

Информация о правообладателе: Master Gold
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Beco da DZ7
Beco da DZ72025 · Сингл · MC Nego Rosa
Релиз É o 7 Vida
É o 7 Vida2025 · Сингл · MC Nego Rosa
Релиз Golf Preto
Golf Preto2025 · Сингл · MC Nego Rosa
Релиз Vem Camila
Vem Camila2025 · Сингл · MC Nego Rosa
Релиз Mundo da Lua
Mundo da Lua2025 · Сингл · DJ Charles Original
Релиз Eee Mariana Dadeira de Verdade
Eee Mariana Dadeira de Verdade2025 · Сингл · Mc Felipinho Syllva
Релиз Tik Tok
Tik Tok2024 · Сингл · DJ TOM BEAT V8
Релиз Só Raul
Só Raul2024 · Сингл · DJ TOM BEAT V8
Релиз Tchau Ex, Oi Putaria
Tchau Ex, Oi Putaria2024 · Сингл · MC Nego Rosa
Релиз Vem Pô Cabaré Vs Casa das Prima
Vem Pô Cabaré Vs Casa das Prima2024 · Сингл · MC Nego Rosa
Релиз Bipolar
Bipolar2024 · Сингл · MC Nego Rosa
Релиз Mega do Muchachos
Mega do Muchachos2024 · Сингл · MC Nego Rosa
Релиз Romano Envolvente
Romano Envolvente2024 · Сингл · DJ Menor Mix
Релиз Jack De Maça Verde
Jack De Maça Verde2024 · Сингл · MC BRITO SP

Похожие альбомы

Релиз Trakatá
Trakatá2021 · Сингл · Juacko
Релиз Perra
Perra2021 · Сингл · Tokischa
Релиз Shake Ya Boom Boom
Shake Ya Boom Boom2020 · Сингл · Static & Ben El
Релиз Cavernicola
Cavernicola2020 · Сингл · King Doudou
Релиз Shake Ya Boom Boom
Shake Ya Boom Boom2020 · Сингл · Static
Релиз Jenn Morel
Jenn Morel2020 · Альбом · Jenn Morel
Релиз Call the Police
Call the Police2019 · Сингл · Tribal Kush
Релиз Trap Ñema, Vol. 3
Trap Ñema, Vol. 32022 · Альбом · Crazy Point
Релиз Hector Letton
Hector Letton2022 · Сингл · Orlenis 22k
Релиз Festa na Lancha
Festa na Lancha2021 · Альбом · Mc PH
Релиз X.O.X.O. (Remix)
X.O.X.O. (Remix)2019 · Сингл · Rvfv
Релиз Packs and Potions
Packs and Potions2022 · Сингл · Hazey
Релиз Os Maloca
Os Maloca2017 · Альбом · Mc Pedrinho
Релиз Phone
Phone2016 · Сингл · Lizzo

Похожие артисты

MC Nego Rosa
Артист

MC Nego Rosa

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож