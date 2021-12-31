О нас

Gerson Rufino

Gerson Rufino

Альбом  ·  2021

O Meu Clamor, Vol.3

#Разное
Gerson Rufino

Артист

Gerson Rufino

Релиз O Meu Clamor, Vol.3

#

Название

Альбом

1

Трек Sem Ele Não Dá (Playback)

Sem Ele Não Dá (Playback)

Gerson Rufino

O Meu Clamor, Vol.3

4:01

2

Трек Barrabás (Playback)

Barrabás (Playback)

Gerson Rufino

O Meu Clamor, Vol.3

4:24

3

Трек A Luz (Playback)

A Luz (Playback)

Gerson Rufino

O Meu Clamor, Vol.3

4:20

4

Трек Homem Invisível (Playback)

Homem Invisível (Playback)

Gerson Rufino

O Meu Clamor, Vol.3

3:55

5

Трек No Partir do Pão (Playback)

No Partir do Pão (Playback)

Gerson Rufino

O Meu Clamor, Vol.3

4:12

6

Трек O Milagre Sou Eu (Playback)

O Milagre Sou Eu (Playback)

Gerson Rufino

O Meu Clamor, Vol.3

4:56

7

Трек Pare de Sofrer (Playback)

Pare de Sofrer (Playback)

Gerson Rufino

O Meu Clamor, Vol.3

3:48

8

Трек Lágrimas (Playback)

Lágrimas (Playback)

Gerson Rufino

O Meu Clamor, Vol.3

4:42

9

Трек Sofrendo em Vão (Playback)

Sofrendo em Vão (Playback)

Gerson Rufino

O Meu Clamor, Vol.3

4:41

10

Трек Tudo que Você Perdeu (Playback)

Tudo que Você Perdeu (Playback)

Gerson Rufino

O Meu Clamor, Vol.3

4:23

11

Трек Voltei pra Ficar (Playback)

Voltei pra Ficar (Playback)

Gerson Rufino

O Meu Clamor, Vol.3

3:52

Информация о правообладателе: Maximus Records
