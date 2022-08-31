О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Gülyaz Məmmədova

Gülyaz Məmmədova

Сингл  ·  2022

Könül Yarası

#Поп
Gülyaz Məmmədova

Артист

Gülyaz Məmmədova

Релиз Könül Yarası

#

Название

Альбом

1

Трек Könül Yarası

Könül Yarası

Gülyaz Məmmədova

Könül Yarası

3:32

Информация о правообладателе: mikpro
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Külək
Külək2025 · Сингл · Gülyaz Məmmədova
Релиз Sənindir Əbədiyyət
Sənindir Əbədiyyət2025 · Сингл · Gülyaz Məmmədova
Релиз İrəvanım
İrəvanım2025 · Сингл · Gülyaz Məmmədova
Релиз Gözləyirəm Yolunu
Gözləyirəm Yolunu2025 · Сингл · Gülyaz Məmmədova
Релиз Qubadlı
Qubadlı2025 · Сингл · Gülyaz Məmmədova
Релиз Dodaqda Gəz
Dodaqda Gəz2025 · Сингл · Gülyaz Məmmədova
Релиз Ay Oglan, Meni Yandirma
Ay Oglan, Meni Yandirma2025 · Сингл · Cahangir Aliyev
Релиз Müəllimim
Müəllimim2025 · Сингл · Gülyaz Məmmədova
Релиз Boşanmış Qadın
Boşanmış Qadın2025 · Сингл · Gülyaz Məmmədova
Релиз Gözlər
Gözlər2025 · Сингл · Gülyaz Məmmədova
Релиз Məktub Yaz
Məktub Yaz2025 · Сингл · Gülyaz Məmmədova
Релиз Gilənar / Gəl-Gəl, Ay Alagözlüm / Düymələr
Gilənar / Gəl-Gəl, Ay Alagözlüm / Düymələr2025 · Сингл · Gülyaz Məmmədova
Релиз Özüne Qurbanam
Özüne Qurbanam2025 · Сингл · İnci Hüseynova
Релиз Mahur-Hindi Dəstgahı
Mahur-Hindi Dəstgahı2025 · Сингл · Gülyaz Məmmədova

Похожие альбомы

Релиз Muhriddin Holiqov
Muhriddin Holiqov2020 · Альбом · Muhriddin Holiqov
Релиз Sizga tanish qo'shiqlar
Sizga tanish qo'shiqlar2020 · Альбом · Tohir Mahkamov
Релиз Sevenler Ölmez
Sevenler Ölmez2015 · Альбом · Ebru Yaşar
Релиз Aşkımız Buraya Kadar
Aşkımız Buraya Kadar2003 · Альбом · Ebru Yaşar
Релиз Sırılsıklam
Sırılsıklam1998 · Альбом · İbrahim Erkal
Релиз Seni Anan Benim Için Doğurmuş
Seni Anan Benim Için Doğurmuş1999 · Альбом · Ebru Yaşar
Релиз Adamım
Adamım1999 · Альбом · Kader
Релиз Ay Vətən Oğlu
Ay Vətən Oğlu2023 · Сингл · Arzuxanım
Релиз Boyun Eğmem
Boyun Eğmem2000 · Альбом · Kibariye
Релиз Erkeksen
Erkeksen1998 · Альбом · Gülşen
Релиз Gönlünüze Talibim
Gönlünüze Talibim1996 · Альбом · İbrahim Erkal
Релиз Ad günün
Ad günün2021 · Сингл · İradə Mehri
Релиз İnadı Bırak
İnadı Bırak1995 · Альбом · Zeynep
Релиз Garipler
Garipler1999 · Альбом · Müslüm Gürses

Похожие артисты

Gülyaz Məmmədova
Артист

Gülyaz Məmmədova

Nəfəs
Артист

Nəfəs

Ebru Gündeş
Артист

Ebru Gündeş

Punhan Piriyev
Артист

Punhan Piriyev

Kəmalə Günəşli
Артист

Kəmalə Günəşli

Pərviz Bülbülə
Артист

Pərviz Bülbülə

Könül Kərimova
Артист

Könül Kərimova

Manaf Ağayev
Артист

Manaf Ağayev

Arzuxanım
Артист

Arzuxanım

Nazenin
Артист

Nazenin

Türkan Vəlizadə
Артист

Türkan Vəlizadə

Zenfira İbrahimova
Артист

Zenfira İbrahimova

Həmidə Hüseynova
Артист

Həmidə Hüseynova