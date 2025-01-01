О нас

Bix Beiderbecke

Bix Beiderbecke

Альбом  ·  1952

The Bix Beiderbecke Story: Vol 3 - Whiteman Days

#Поп
Bix Beiderbecke

Артист

Bix Beiderbecke

Релиз The Bix Beiderbecke Story: Vol 3 - Whiteman Days

#

Название

Альбом

1

Трек Margie

Margie

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol 3 - Whiteman Days

2:57

2

Трек In a Mist

In a Mist

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol 3 - Whiteman Days

2:49

3

Трек Take Your Tomorrow

Take Your Tomorrow

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol 3 - Whiteman Days

3:05

4

Трек Borneo

Borneo

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol 3 - Whiteman Days

3:08

5

Трек Bless You! Sister

Bless You! Sister

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol 3 - Whiteman Days

3:17

6

Трек Won't You Please Come Home?

Won't You Please Come Home?

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol 3 - Whiteman Days

3:03

7

Трек 'Taint So, Honey, 'Taint So

'Taint So, Honey, 'Taint So

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol 3 - Whiteman Days

2:50

8

Трек That's my Weakness Now

That's my Weakness Now

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol 3 - Whiteman Days

3:02

9

Трек Sweet Sue, Just You

Sweet Sue, Just You

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol 3 - Whiteman Days

4:32

10

Трек China Boy

China Boy

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol 3 - Whiteman Days

2:46

11

Трек Because my Baby Don't Mean Maybe Now

Because my Baby Don't Mean Maybe Now

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol 3 - Whiteman Days

3:02

12

Трек Oh, Miss Hannah

Oh, Miss Hannah

Bix Beiderbecke

The Bix Beiderbecke Story: Vol 3 - Whiteman Days

3:27

Информация о правообладателе: Ancien Prodige
