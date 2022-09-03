О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

治愈纯音

治愈纯音

Альбом  ·  2022

温柔治愈安抚烦躁思绪

#Поп
治愈纯音

Артист

治愈纯音

Релиз 温柔治愈安抚烦躁思绪

#

Название

Альбом

1

Трек 扑鼻的花香

扑鼻的花香

治愈纯音

温柔治愈安抚烦躁思绪

1:17

2

Трек 扑鼻的花香 (温柔轻音乐)

扑鼻的花香 (温柔轻音乐)

治愈纯音

温柔治愈安抚烦躁思绪

1:17

3

Трек 扑鼻的花香 (放松纯音乐)

扑鼻的花香 (放松纯音乐)

治愈纯音

温柔治愈安抚烦躁思绪

1:17

4

Трек 清香沁人肺腑

清香沁人肺腑

治愈纯音

温柔治愈安抚烦躁思绪

1:17

5

Трек 清香沁人肺腑 (温柔轻音乐)

清香沁人肺腑 (温柔轻音乐)

治愈纯音

温柔治愈安抚烦躁思绪

1:17

6

Трек 清香沁人肺腑 (放松纯音乐)

清香沁人肺腑 (放松纯音乐)

治愈纯音

温柔治愈安抚烦躁思绪

1:17

7

Трек 泥土麦田的芳香

泥土麦田的芳香

治愈纯音

温柔治愈安抚烦躁思绪

1:19

8

Трек 泥土麦田的芳香 (温柔轻音乐)

泥土麦田的芳香 (温柔轻音乐)

治愈纯音

温柔治愈安抚烦躁思绪

1:19

9

Трек 泥土麦田的芳香 (放松纯音乐)

泥土麦田的芳香 (放松纯音乐)

治愈纯音

温柔治愈安抚烦躁思绪

1:19

10

Трек 心灵的憩息之地

心灵的憩息之地

治愈纯音

温柔治愈安抚烦躁思绪

1:19

11

Трек 心灵的憩息之地 (温柔轻音乐)

心灵的憩息之地 (温柔轻音乐)

治愈纯音

温柔治愈安抚烦躁思绪

1:19

12

Трек 心灵的憩息之地 (放松纯音乐)

心灵的憩息之地 (放松纯音乐)

治愈纯音

温柔治愈安抚烦躁思绪

1:19

Информация о правообладателе: Therapeutic Relaxation Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз 自然的拥抱 冥想与放松之声
自然的拥抱 冥想与放松之声2024 · Альбом · 治愈纯音
Релиз 宁静夜晚的钢琴低语 深度睡眠之旅
宁静夜晚的钢琴低语 深度睡眠之旅2024 · Альбом · 治愈纯音
Релиз 晨光中的慵懒钢琴 唤醒与激励的旋律
晨光中的慵懒钢琴 唤醒与激励的旋律2024 · Альбом · 治愈纯音
Релиз 夜晚的钢琴私语 深度睡眠与梦境导引
夜晚的钢琴私语 深度睡眠与梦境导引2024 · Альбом · 治愈纯音
Релиз 轻音养生 静享修身养性舒缓纯音乐
轻音养生 静享修身养性舒缓纯音乐2024 · Сингл · 治愈纯音
Релиз 纯音降压 赶走角落 放松身心音乐
纯音降压 赶走角落 放松身心音乐2024 · Сингл · 治愈纯音
Релиз 午后小调 小憩慵懒 轻松纯音乐
午后小调 小憩慵懒 轻松纯音乐2024 · Альбом · 治愈纯音
Релиз 咖啡厅 coffee好听放松背景轻音乐
咖啡厅 coffee好听放松背景轻音乐2024 · Альбом · 治愈纯音
Релиз 治愈轻音乐 心灵栖息神经放松纯音乐
治愈轻音乐 心灵栖息神经放松纯音乐2024 · Сингл · 治愈纯音
Релиз 治愈学习纯音 自习念书 专注时间 唤醒大脑
治愈学习纯音 自习念书 专注时间 唤醒大脑2024 · Сингл · 治愈纯音
Релиз 治愈浮躁 放松轻音乐时刻 享受美好时光
治愈浮躁 放松轻音乐时刻 享受美好时光2024 · Сингл · 治愈纯音
Релиз 清新放松 缓解紧张生活情绪 静心宁神舒缓
清新放松 缓解紧张生活情绪 静心宁神舒缓2024 · Сингл · 治愈纯音
Релиз 放松大脑缓解疲劳轻音乐 阿尔法脑波疗放松
放松大脑缓解疲劳轻音乐 阿尔法脑波疗放松2024 · Альбом · 治愈纯音
Релиз 轻音乐治愈你的心 纯音乐催眠曲很快入睡
轻音乐治愈你的心 纯音乐催眠曲很快入睡2023 · Сингл · 治愈纯音

Похожие артисты

治愈纯音
Артист

治愈纯音

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож