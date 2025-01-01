О нас

The Sauter-Finegan Orchestra

The Sauter-Finegan Orchestra

Альбом  ·  1957

Straight Down the Middle

#Поп
The Sauter-Finegan Orchestra

Артист

The Sauter-Finegan Orchestra

Релиз Straight Down the Middle

#

Название

Альбом

1

Трек The Surrey with the Fringe on Top

The Surrey with the Fringe on Top

The Sauter-Finegan Orchestra

Straight Down the Middle

2:35

2

Трек Paradise

Paradise

The Sauter-Finegan Orchestra

Straight Down the Middle

2:43

3

Трек Sunshine Girl

Sunshine Girl

The Sauter-Finegan Orchestra

Straight Down the Middle

3:34

4

Трек Alright Already

Alright Already

The Sauter-Finegan Orchestra

Straight Down the Middle

3:13

5

Трек Have You Met Miss Jones?

Have You Met Miss Jones?

The Sauter-Finegan Orchestra

Straight Down the Middle

2:45

6

Трек Whirlpool

Whirlpool

The Sauter-Finegan Orchestra

Straight Down the Middle

3:58

7

Трек Aren't You Glad You're You

Aren't You Glad You're You

The Sauter-Finegan Orchestra

Straight Down the Middle

2:56

8

Трек When a Woman Loves a Man

When a Woman Loves a Man

The Sauter-Finegan Orchestra

Straight Down the Middle

2:40

9

Трек Scotch And Sauter

Scotch And Sauter

The Sauter-Finegan Orchestra

Straight Down the Middle

3:26

10

Трек These Foolish Things

These Foolish Things

The Sauter-Finegan Orchestra

Straight Down the Middle

6:13

11

Трек Straight Down the Middle

Straight Down the Middle

The Sauter-Finegan Orchestra

Straight Down the Middle

3:30

Информация о правообладателе: Ancien Prodige
