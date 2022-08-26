О нас

Информация о правообладателе: Dimos Stephanidis
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Sonata in 5 (For Piano and Percussion)
Sonata in 5 (For Piano and Percussion)2023 · Сингл · Dimos Stephanidis
Релиз Twelve Variations and Fugue on a Theme by Pierre Boulez (Second Book)
Twelve Variations and Fugue on a Theme by Pierre Boulez (Second Book)2023 · Сингл · Dimos Stephanidis
Релиз Twelve Variations and Fugue on a Theme by Pierre Boulez (First Book)
Twelve Variations and Fugue on a Theme by Pierre Boulez (First Book)2023 · Сингл · Dimos Stephanidis
Релиз "smaerD"(Twelve Fantasy Pieces for Piano)
"smaerD"(Twelve Fantasy Pieces for Piano)2022 · Сингл · Dimos Stephanidis
Релиз "Sankei-En"Preludes for Piano (1-12)
"Sankei-En"Preludes for Piano (1-12)2022 · Сингл · Dimos Stephanidis
Релиз Piano Sonata No.3
Piano Sonata No.32022 · Сингл · Dimos Stephanidis
Релиз "Idonikon"for Pan Flute and Orchestra After Sappho
"Idonikon"for Pan Flute and Orchestra After Sappho2022 · Сингл · Dimos Stephanidis
Релиз The Smile of the Moon
The Smile of the Moon2022 · Сингл · Dimos Stephanidis
Релиз "Souvenirs"- Tom the Cat for Piano
"Souvenirs"- Tom the Cat for Piano2022 · Сингл · Dimos Stephanidis
Релиз "Sphinx"- Twelve Experiences for Piano
"Sphinx"- Twelve Experiences for Piano2022 · Сингл · Dimos Stephanidis
Релиз Sonatina for Harpsichord with Two Manuals (2020)
Sonatina for Harpsichord with Two Manuals (2020)2022 · Сингл · Dimos Stephanidis

Похожие артисты

Dimos Stephanidis
Артист

Dimos Stephanidis

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож