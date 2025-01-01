Информация о правообладателе: Oscardigital
Сингл · 1988
Master of Classic Music, Schumann - Overture, Scherzo and Finale, Op.52
#
Название
Альбом
1
Overture, Scherzo and Finale, Op. 52: I. Overture. Andante con moto
Master of Classic Music, Schumann - Overture, Scherzo and Finale, Op.52
6:21
2
Master of Classic Music, Schumann - Overture, Scherzo and Finale, Op.52
4:07
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Dvorak Slavonic Dances Op. 462023 · Сингл · Münchner Philharmoniker
Light Classic2023 · Сингл · Bamberger Symphoniker
Wagner, Berg, Mahler: Orchesterlieder2021 · Альбом · Валерий Абисалович Гергиев
Berg: Sieben frühe Lieder: 5. Im Zimmer2021 · Сингл · Валерий Абисалович Гергиев
Wagner: Wesendonck-Lieder: 4. Schmerzen2021 · Сингл · Münchner Philharmoniker
Haydn: Die Schöpfung (Live)2021 · Альбом · Münchner Philharmoniker
Haydn: Die Schöpfung, Hob. XXI: 2, Pt. 1: "Nun schwanden vor dem heiligen Strahle" (Uriel, Chorus) [Live]2021 · Сингл · Zubin Mehta
Haydn: Die Schöpfung, Hob. XXI: 2, Pt. 1: Ouvertüre. Die Vorstellung des Chaos (Live)2021 · Сингл · Zubin Mehta
Eugen d'Albert: Tiefland (Szenen)2021 · Сингл · Münchner Philharmoniker
Wolfgang Windgassen singt Wagner2020 · Альбом · Wolfgang Windgassen
Ludwig Van Beethoven: Symphony No. 3 In E-Flat Major, Op. 55 "Eroica" - Leonore Overture No. 3, Op. 72A2020 · Альбом · Hans Knappertsbusch
Beethoven: Violin Concerto in D Major, Op. 612020 · Сингл · Валерий Абисалович Гергиев
Bruckner: Symphony No. 4, "Romantic"2020 · Альбом · Валерий Абисалович Гергиев
Bruckner: Symphony No. 52020 · Альбом · Валерий Абисалович Гергиев