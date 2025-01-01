О нас

Информация о правообладателе: Oscardigital
Волна по релизу

Релиз Dvorak Slavonic Dances Op. 46
Dvorak Slavonic Dances Op. 462023 · Сингл · Münchner Philharmoniker
Релиз Light Classic
Light Classic2023 · Сингл · Bamberger Symphoniker
Релиз Wagner, Berg, Mahler: Orchesterlieder
Wagner, Berg, Mahler: Orchesterlieder2021 · Альбом · Валерий Абисалович Гергиев
Релиз Berg: Sieben frühe Lieder: 5. Im Zimmer
Berg: Sieben frühe Lieder: 5. Im Zimmer2021 · Сингл · Валерий Абисалович Гергиев
Релиз Wagner: Wesendonck-Lieder: 4. Schmerzen
Wagner: Wesendonck-Lieder: 4. Schmerzen2021 · Сингл · Münchner Philharmoniker
Релиз Haydn: Die Schöpfung (Live)
Haydn: Die Schöpfung (Live)2021 · Альбом · Münchner Philharmoniker
Релиз Haydn: Die Schöpfung, Hob. XXI: 2, Pt. 1: "Nun schwanden vor dem heiligen Strahle" (Uriel, Chorus) [Live]
Haydn: Die Schöpfung, Hob. XXI: 2, Pt. 1: "Nun schwanden vor dem heiligen Strahle" (Uriel, Chorus) [Live]2021 · Сингл · Zubin Mehta
Релиз Haydn: Die Schöpfung, Hob. XXI: 2, Pt. 1: Ouvertüre. Die Vorstellung des Chaos (Live)
Haydn: Die Schöpfung, Hob. XXI: 2, Pt. 1: Ouvertüre. Die Vorstellung des Chaos (Live)2021 · Сингл · Zubin Mehta
Релиз Eugen d'Albert: Tiefland (Szenen)
Eugen d'Albert: Tiefland (Szenen)2021 · Сингл · Münchner Philharmoniker
Релиз Wolfgang Windgassen singt Wagner
Wolfgang Windgassen singt Wagner2020 · Альбом · Wolfgang Windgassen
Релиз Ludwig Van Beethoven: Symphony No. 3 In E-Flat Major, Op. 55 "Eroica" - Leonore Overture No. 3, Op. 72A
Ludwig Van Beethoven: Symphony No. 3 In E-Flat Major, Op. 55 "Eroica" - Leonore Overture No. 3, Op. 72A2020 · Альбом · Hans Knappertsbusch
Релиз Beethoven: Violin Concerto in D Major, Op. 61
Beethoven: Violin Concerto in D Major, Op. 612020 · Сингл · Валерий Абисалович Гергиев
Релиз Bruckner: Symphony No. 4, "Romantic"
Bruckner: Symphony No. 4, "Romantic"2020 · Альбом · Валерий Абисалович Гергиев
Релиз Bruckner: Symphony No. 5
Bruckner: Symphony No. 52020 · Альбом · Валерий Абисалович Гергиев

Похожие артисты

Münchner Philharmoniker
Münchner Philharmoniker

Anne Tomlinson
Anne Tomlinson

Los Angeles Children's Chorus
Los Angeles Children's Chorus

Susanne Schergaut
Susanne Schergaut

Ulrike Eschenburg
Ulrike Eschenburg

Pittsburgh Symphony Orchestra
Pittsburgh Symphony Orchestra

Daniel Lozakovich
Daniel Lozakovich

Maria João Pires
Maria João Pires

William Steinberg
William Steinberg

The Recording Arts Orchestra of Los Angeles
The Recording Arts Orchestra of Los Angeles

Jorge Bolet
Jorge Bolet

Manfred Pernutz
Manfred Pernutz

Thorsten Rosenbusch
Thorsten Rosenbusch