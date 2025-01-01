О нас

Berliner Philharmoniker

Berliner Philharmoniker

,

Hans Schmidt-Isserstedt

,

Georg Kulenkampff

Сингл  ·  1988

Master of Classic Music, Schumann - Violin Concerto

#Классическая

1 лайк

Berliner Philharmoniker

Артист

Berliner Philharmoniker

Релиз Master of Classic Music, Schumann - Violin Concerto

#

Название

Альбом

1

Violin Concerto in D Minor, WoO 23: I. In kräftigem, nicht zu schnellem Tempo

Violin Concerto in D Minor, WoO 23: I. In kräftigem, nicht zu schnellem Tempo

Berliner Philharmoniker

,

Hans Schmidt-Isserstedt

,

Georg Kulenkampff

Master of Classic Music, Schumann - Violin Concerto

13:13

2

Violin Concerto in D Minor, WoO 23: II. Langsam

Violin Concerto in D Minor, WoO 23: II. Langsam

Berliner Philharmoniker

,

Hans Schmidt-Isserstedt

,

Georg Kulenkampff

Master of Classic Music, Schumann - Violin Concerto

6:24

3

Violin Concerto in D Minor, WoO 23: III. Ledhaft, doch nicht zu schnell

Violin Concerto in D Minor, WoO 23: III. Ledhaft, doch nicht zu schnell

Berliner Philharmoniker

,

Hans Schmidt-Isserstedt

,

Georg Kulenkampff

Master of Classic Music, Schumann - Violin Concerto

8:18

Информация о правообладателе: Oscardigital
