Luis De Vedaria

Luis De Vedaria

Сингл  ·  2022

Alarde Harp

#Классическая
Luis De Vedaria

Артист

Luis De Vedaria

Релиз Alarde Harp

#

Название

Альбом

1

Трек Alarde (Harp Version)

Alarde (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

1:38

2

Трек Huertas (Harp Version)

Huertas (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

2:10

3

Трек Alameda (Harp Version)

Alameda (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

1:38

4

Трек Cervantea (Harp Version)

Cervantea (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

1:38

5

Трек Floristas (Harp Version)

Floristas (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

1:40

6

Трек Atocha (Harp Version)

Atocha (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

2:04

7

Трек Malontina (Harp Version)

Malontina (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

1:42

8

Трек Moratin (Harp Version)

Moratin (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

2:12

9

Трек Matute (Harp Version)

Matute (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

1:46

10

Трек Tomasa (Harp Version)

Tomasa (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

1:44

11

Трек Galbez (Harp Version)

Galbez (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

2:28

12

Трек Collado (Harp Version)

Collado (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

1:40

13

Трек Cercedilla (Harp Version)

Cercedilla (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

1:42

14

Трек Pinares (Harp Version)

Pinares (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

1:22

15

Трек Barraco (Harp Version)

Barraco (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

1:40

16

Трек Casalso (Harp Version)

Casalso (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

1:26

17

Трек Lodones (Harp Version)

Lodones (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

1:28

18

Трек Patones (Harp Version)

Patones (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

1:40

19

Трек Colmenar (Harp Version)

Colmenar (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

1:42

20

Трек Yebenes (Harp Version)

Yebenes (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

1:50

21

Трек Malagon (Harp Version)

Malagon (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

1:48

22

Трек Montiel (Harp Version)

Montiel (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

1:56

23

Трек Bonillo (Harp Version)

Bonillo (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

2:04

24

Трек Reolis (Harp Version)

Reolis (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

1:54

25

Трек Salobre (Harp Version)

Salobre (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

1:41

26

Трек Monederos (Harp Version)

Monederos (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

1:40

27

Трек Almendrales (Harp Version)

Almendrales (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

2:08

28

Трек Sotilia (Harp Version)

Sotilia (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

2:02

29

Трек Menasalbas (Harp Version)

Menasalbas (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

2:08

30

Трек Sezamo (Harp Version)

Sezamo (Harp Version)

Luis De Vedaria

Alarde Harp

2:08

Информация о правообладателе: Canto Libero
Волна по релизу

