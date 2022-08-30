О нас

Eleonor Badesi

Eleonor Badesi

Сингл  ·  2022

Alameda Bandoneon

#Классическая
Eleonor Badesi

Артист

Eleonor Badesi

Релиз Alameda Bandoneon

#

Название

Альбом

1

Трек Cancion De Susanna (Bandoneon Version)

Cancion De Susanna (Bandoneon Version)

Eleonor Badesi

Alameda Bandoneon

2:01

2

Трек Cancion De Adelita (Bandoneon Version)

Cancion De Adelita (Bandoneon Version)

Eleonor Badesi

Alameda Bandoneon

1:49

3

Трек Cancion De Agacia (Bandoneon Version)

Cancion De Agacia (Bandoneon Version)

Eleonor Badesi

Alameda Bandoneon

2:17

4

Трек Cancion De Blanca (Bandoneon Version)

Cancion De Blanca (Bandoneon Version)

Eleonor Badesi

Alameda Bandoneon

1:58

5

Трек Cancion De Estefania (Bandoneon Version)

Cancion De Estefania (Bandoneon Version)

Eleonor Badesi

Alameda Bandoneon

1:56

6

Трек Cancion De Catalina (Bandoneon Version)

Cancion De Catalina (Bandoneon Version)

Eleonor Badesi

Alameda Bandoneon

1:54

7

Трек Cancion De Isabel (Bandoneon Version)

Cancion De Isabel (Bandoneon Version)

Eleonor Badesi

Alameda Bandoneon

2:33

8

Трек Cancion De Camila (Bandoneon Version)

Cancion De Camila (Bandoneon Version)

Eleonor Badesi

Alameda Bandoneon

2:17

9

Трек Cancion De Josefina (Bandoneon Version)

Cancion De Josefina (Bandoneon Version)

Eleonor Badesi

Alameda Bandoneon

1:52

10

Трек Cancion De Pilar (Bandoneon Version)

Cancion De Pilar (Bandoneon Version)

Eleonor Badesi

Alameda Bandoneon

2:13

11

Трек Cancion De Alameda (Bandoneon Version)

Cancion De Alameda (Bandoneon Version)

Eleonor Badesi

Alameda Bandoneon

2:12

12

Трек Cancion De Mercedes (Bandoneon Version)

Cancion De Mercedes (Bandoneon Version)

Eleonor Badesi

Alameda Bandoneon

2:17

13

Трек Cancion De Dominga (Bandoneon Version)

Cancion De Dominga (Bandoneon Version)

Eleonor Badesi

Alameda Bandoneon

2:11

14

Трек Cancion De Marisol (Bandoneon Version)

Cancion De Marisol (Bandoneon Version)

Eleonor Badesi

Alameda Bandoneon

2:17

15

Трек Cancion De Noelia (Bandoneon Version)

Cancion De Noelia (Bandoneon Version)

Eleonor Badesi

Alameda Bandoneon

2:12

16

Трек Cancion De Alejandra (Bandoneon Version)

Cancion De Alejandra (Bandoneon Version)

Eleonor Badesi

Alameda Bandoneon

2:07

17

Трек Cancion De Paloma (Bandoneon Version)

Cancion De Paloma (Bandoneon Version)

Eleonor Badesi

Alameda Bandoneon

2:32

18

Трек Cancion De Evita (Bandoneon Version)

Cancion De Evita (Bandoneon Version)

Eleonor Badesi

Alameda Bandoneon

2:22

19

Трек Cancion De Consuelo (Bandoneon Version)

Cancion De Consuelo (Bandoneon Version)

Eleonor Badesi

Alameda Bandoneon

2:05

20

Трек Cancion De Marcela (Bandoneon Version)

Cancion De Marcela (Bandoneon Version)

Eleonor Badesi

Alameda Bandoneon

1:53

Информация о правообладателе: Canto Libero
