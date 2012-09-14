О нас

Sofa Surfers

Sofa Surfers

Альбом  ·  2012

Superluminal

Контент 18+

#Альтернативный рок

5 лайков

Sofa Surfers

Артист

Sofa Surfers

Релиз Superluminal

#

Название

Альбом

1

Трек Out, Damn Light

Out, Damn Light

Sofa Surfers

,

Mani Obeya

Superluminal

4:38

2

Трек Valid Without Photo

Valid Without Photo

Sofa Surfers

,

Mani Obeya

Superluminal

4:11

3

Трек Word In A Matchbox

Word In A Matchbox

Sofa Surfers

,

Mani Obeya

Superluminal

3:26

4

Трек Edgelands

Edgelands

Sofa Surfers

,

Mani Obeya

Superluminal

4:04

5

Трек Broken Together

Broken Together

Sofa Surfers

,

Mani Obeya

Superluminal

4:46

6

Трек In Vain

In Vain

Sofa Surfers

,

Jonny Sass

Superluminal

3:52

7

Трек Begin (The Shadow Line)

Begin (The Shadow Line)

Sofa Surfers

,

Mani Obeya

,

Jonny Sass

Superluminal

5:19

8

Трек Bound

Bound

Sofa Surfers

,

Jonny Sass

Superluminal

6:14

9

Трек Superluminal

Superluminal

Sofa Surfers

,

Mani Obeya

Superluminal

4:28

10

Трек Glitches, Crashes & Ashes

Glitches, Crashes & Ashes

Sofa Surfers

,

Mani Obeya

Superluminal

4:23

11

Трек See The Light (Live Version)

See The Light (Live Version)

Sofa Surfers

,

Mani Obeya

Superluminal

5:19

Информация о правообладателе: Monoscope Productions
