О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Young Blood Neet

Young Blood Neet

Сингл  ·  2022

Took a risk

#Хип-хоп
Young Blood Neet

Артист

Young Blood Neet

Релиз Took a risk

#

Название

Альбом

1

Трек Took a risk (From "Big Ape")

Took a risk (From "Big Ape")

Young Blood Neet

Took a risk

2:53

Информация о правообладателе: Ghost Worldwide / 2k Playaz
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз 2seaterz4glocks
2seaterz4glocks2024 · Сингл · K3YLOW
Релиз 4GETCHU
4GETCHU2024 · Сингл · Young Blood Neet
Релиз CITY OF REDS
CITY OF REDS2024 · Сингл · Young Blood Neet
Релиз ILY
ILY2024 · Сингл · Bugoy Na KoyKoy
Релиз My Everything
My Everything2024 · Сингл · CK YG
Релиз Playaz Diary
Playaz Diary2024 · Сингл · Young Blood Neet
Релиз PRESSURE
PRESSURE2023 · Альбом · Young Blood Neet
Релиз ON & OFF
ON & OFF2023 · Сингл · MaxyPresko
Релиз Hood Blessing
Hood Blessing2023 · Сингл · Young Blood Neet
Релиз Know Me
Know Me2023 · Сингл · J.Tine
Релиз Too Blessed
Too Blessed2023 · Сингл · J.Tine
Релиз War Scars
War Scars2023 · Сингл · Young Blood Neet
Релиз Son of God
Son of God2023 · Сингл · Young Blood Neet
Релиз Youngest in Charge II
Youngest in Charge II2023 · Сингл · Young Blood Neet

Похожие артисты

Young Blood Neet
Артист

Young Blood Neet

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож