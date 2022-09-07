О нас

Wicked Rumble

Wicked Rumble

Альбом  ·  2022

Wicked Covers

#Рок

2 лайка

Wicked Rumble

Артист

Wicked Rumble

Релиз Wicked Covers

#

Название

Альбом

1

Трек Enter Sandman (Blues Metal Cover)

Enter Sandman (Blues Metal Cover)

Wicked Rumble

,

Lena Sherry

Wicked Covers

5:00

2

Трек Nah Neh Nah (Blues Metal Cover)

Nah Neh Nah (Blues Metal Cover)

Wicked Rumble

,

Kirill Nemolyaev

Wicked Covers

2:54

3

Трек Tornado of Souls (Blues Metal Cover)

Tornado of Souls (Blues Metal Cover)

Wicked Rumble

Wicked Covers

5:15

4

Трек Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In (Blues Metal Cover))

Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In (Blues Metal Cover))

Wicked Rumble

,

Dmitriy Uranhay-Koshelev

Wicked Covers

3:16

5

Трек Crosstown Traffic (Blues Metal Cover)

Crosstown Traffic (Blues Metal Cover)

Wicked Rumble

Wicked Covers

3:38

6

Трек I See Red (Blues Metal Cover)

I See Red (Blues Metal Cover)

Wicked Rumble

,

Vera Fox

Wicked Covers

4:09

7

Трек Rebel Yell (Blues Metal Cover)

Rebel Yell (Blues Metal Cover)

Wicked Rumble

,

Darren Calls Me Dead

Wicked Covers

4:17

8

Трек It's Christmas (Blues Metal Cover)

It's Christmas (Blues Metal Cover)

Wicked Rumble

Wicked Covers

4:19

9

Трек Jingle Bell Rock (Blues Metal Cover)

Jingle Bell Rock (Blues Metal Cover)

Wicked Rumble

Wicked Covers

2:55

10

Трек Rebel Yell (Alternative Vocals Version)

Rebel Yell (Alternative Vocals Version)

Wicked Rumble

Wicked Covers

4:17

Информация о правообладателе: YOURTUNES
