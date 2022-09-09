О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Inkswel

Inkswel

,

Colonel Red

Сингл  ·  2022

Hold On 2 It

#R&B
Inkswel

Артист

Inkswel

Релиз Hold On 2 It

#

Название

Альбом

1

Трек Hold On 2 It

Hold On 2 It

Colonel Red

,

Inkswel

Hold On 2 It

3:02

Информация о правообладателе: Compost Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Callin 4 U Remixes (by Jamie 3:26, Beatkozina, Radius)
Callin 4 U Remixes (by Jamie 3:26, Beatkozina, Radius)2025 · Сингл · Inkswel
Релиз Callin 4 U
Callin 4 U2025 · Сингл · Inkswel
Релиз Synchronicities
Synchronicities2024 · Альбом · Inkswel
Релиз Downtown Love
Downtown Love2024 · Сингл · Inkswel
Релиз Dangerous Times
Dangerous Times2024 · Сингл · Inkswel
Релиз Space Love
Space Love2024 · Альбом · Inkswel
Релиз Rainmaker
Rainmaker2024 · Альбом · Colonel Red
Релиз Chasing Infinity
Chasing Infinity2023 · Альбом · Inkswel
Релиз Holders Of The Sun Remix - EP (incl. Moodymann, Potatohead People, Moodorama Remixes)
Holders Of The Sun Remix - EP (incl. Moodymann, Potatohead People, Moodorama Remixes)2023 · Сингл · Inkswel
Релиз Hold On 2 It
Hold On 2 It2023 · Сингл · Inkswel
Релиз Follow The Stars
Follow The Stars2022 · Альбом · Inkswel
Релиз Holders of the Sun, Vol. 1
Holders of the Sun, Vol. 12022 · Альбом · Inkswel
Релиз Hold On 2 It
Hold On 2 It2022 · Сингл · Inkswel
Релиз Make Me Crazy
Make Me Crazy2022 · Альбом · Inkswel

Похожие артисты

Inkswel
Артист

Inkswel

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож