Orquesta Lírica Barcelona

Orquesta Lírica Barcelona

Альбом  ·  2022

La Musica De España

#Поп
Orquesta Lírica Barcelona

Артист

Orquesta Lírica Barcelona

Релиз La Musica De España

#

Название

Альбом

1

Трек España Cañi

España Cañi

Orquesta Lírica Barcelona

La Musica De España

2:41

2

Трек Viva España

Viva España

Orquesta Lírica Barcelona

La Musica De España

2:40

3

Трек La Paloma

La Paloma

Orquesta Lírica Barcelona

La Musica De España

2:11

4

Трек El Gato Montes

El Gato Montes

Orquesta Lírica Barcelona

La Musica De España

2:45

5

Трек Cielito Lindo

Cielito Lindo

Orquesta Lírica Barcelona

La Musica De España

2:30

6

Трек Granada

Granada

Orquesta Lírica Barcelona

La Musica De España

2:14

7

Трек Granada Gitana

Granada Gitana

Orquesta Lírica Barcelona

La Musica De España

2:40

8

Трек Lady Of Spain

Lady Of Spain

Orquesta Lírica Barcelona

La Musica De España

3:04

9

Трек El Vito

El Vito

Orquesta Lírica Barcelona

La Musica De España

1:58

10

Трек Valencia

Valencia

Orquesta Lírica Barcelona

La Musica De España

2:23

11

Трек Chavelitos

Chavelitos

Orquesta Lírica Barcelona

La Musica De España

2:32

12

Трек El Relicario

El Relicario

Orquesta Lírica Barcelona

La Musica De España

2:54

Информация о правообладателе: Bumeran Music
