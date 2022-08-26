О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Nelson Dialect

Nelson Dialect

,

Sterneis

Альбом  ·  2022

C.G. Jung

#Хип-хоп
Nelson Dialect

Артист

Nelson Dialect

Релиз C.G. Jung

#

Название

Альбом

1

Трек Change of psychology

Change of psychology

Nelson Dialect

,

Sterneis

C.G. Jung

1:31

2

Трек Zurich Bank Notes

Zurich Bank Notes

Nelson Dialect

,

Sterneis

C.G. Jung

3:37

3

Трек The Things

The Things

Nelson Dialect

,

Sterneis

C.G. Jung

3:52

4

Трек Suspiria

Suspiria

Nelson Dialect

,

Sterneis

C.G. Jung

4:43

5

Трек The Recipe

The Recipe

Nelson Dialect

,

Sterneis

,

Danase

C.G. Jung

3:05

6

Трек The Fabric

The Fabric

Nelson Dialect

,

Sterneis

C.G. Jung

4:15

7

Трек Interlude

Interlude

Nelson Dialect

,

Sterneis

C.G. Jung

1:33

8

Трек Spirit Do

Spirit Do

Nelson Dialect

,

Sterneis

C.G. Jung

3:24

9

Трек Malice at the Palace

Malice at the Palace

Nelson Dialect

,

Sterneis

,

Guilty Simpson

C.G. Jung

2:26

10

Трек Pyro

Pyro

Nelson Dialect

,

Sterneis

,

Cazeaux O.S.L.O

C.G. Jung

3:56

11

Трек Libations

Libations

Nelson Dialect

,

Sterneis

C.G. Jung

4:09

12

Трек Bon Vivant

Bon Vivant

Nelson Dialect

,

Sterneis

C.G. Jung

4:00

13

Трек No end

No end

Nelson Dialect

,

Sterneis

C.G. Jung

1:58

Информация о правообладателе: VinDig
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Flying Saucer
Flying Saucer2024 · Сингл · Jollyjay
Релиз Sight Beyond Sight
Sight Beyond Sight2023 · Сингл · Verbz
Релиз Strike Back
Strike Back2023 · Сингл · Mr Slipz
Релиз Homecoming
Homecoming2023 · Сингл · Mr Slipz
Релиз Set Sail
Set Sail2023 · Сингл · Mr Slipz
Релиз Sight Beyond Sight
Sight Beyond Sight2023 · Альбом · Verbz
Релиз Sight Beyond Sight
Sight Beyond Sight2023 · Сингл · Verbz
Релиз Beside Me
Beside Me2023 · Сингл · Verbz
Релиз We Can Do That
We Can Do That2023 · Сингл · Verbz
Релиз Strike Back
Strike Back2023 · Сингл · Verbz
Релиз C.G. Jung
C.G. Jung2022 · Альбом · Nelson Dialect
Релиз The Recipe
The Recipe2022 · Сингл · Nelson Dialect
Релиз Malice at the Palace
Malice at the Palace2022 · Сингл · Nelson Dialect
Релиз The Things
The Things2022 · Альбом · Nelson Dialect

Похожие альбомы

Релиз Артём расправил плечи
Артём расправил плечи2018 · Альбом · Jahmal Tgk
Релиз Верность и вечность
Верность и вечность2012 · Альбом · Банума
Релиз Подсолнух
Подсолнух2018 · Альбом · Jahmal Tgk
Релиз Ничего смешного
Ничего смешного2013 · Сингл · Вадяра Блюз
Релиз Спокойствие
Спокойствие2018 · Альбом · Jahmal Tgk
Релиз Early Love Songs 2
Early Love Songs 22022 · Альбом · Rö
Релиз Resilienz
Resilienz2021 · Альбом · IVE
Релиз Truth or False
Truth or False2022 · Альбом · nelagin
Релиз Days 033
Days 0332022 · Сингл · AlvinToday
Релиз Oceans Deserted (Remixes)
Oceans Deserted (Remixes)2020 · Альбом · Def-i
Релиз La regina di ghiaccio e il grande gioco del rap
La regina di ghiaccio e il grande gioco del rap2022 · Альбом · Tony Joz
Релиз Nostalgia (Deluxe)
Nostalgia (Deluxe)2021 · Альбом · Summers Sons

Похожие артисты

Nelson Dialect
Артист

Nelson Dialect

Capital Bra
Артист

Capital Bra

Cheo Gallego
Артист

Cheo Gallego

Lucha
Артист

Lucha

Gzuz
Артист

Gzuz

Manuellsen
Артист

Manuellsen

Veysel
Артист

Veysel

Steep 4K
Артист

Steep 4K

Benni Hunnit
Артист

Benni Hunnit

Dusty Leigh
Артист

Dusty Leigh

Q Money
Артист

Q Money

Şam
Артист

Şam

Brooke Valentine
Артист

Brooke Valentine