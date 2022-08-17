О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Damar Adji

Damar Adji

Альбом  ·  2022

Percumo

#Фолк
Damar Adji

Артист

Damar Adji

Релиз Percumo

#

Название

Альбом

1

Трек Percumo (Acoustic)

Percumo (Acoustic)

Damar Adji

Percumo

4:38

Информация о правообладателе: Banyuwangi Record
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Alamate Anak Sholeh
Alamate Anak Sholeh2024 · Сингл · Damar Adji
Релиз HARAPAN JADI DUKA
HARAPAN JADI DUKA2024 · Сингл · Damar Adji
Релиз Mataharinya Dunia
Mataharinya Dunia2024 · Сингл · Damar Adji
Релиз Wong Njero
Wong Njero2024 · Сингл · Damar Adji
Релиз Wong Njero
Wong Njero2024 · Сингл · Damar Adji
Релиз Kiyu Kiyu Supir Truk
Kiyu Kiyu Supir Truk2024 · Сингл · Damar Adji
Релиз Alamate Anak Sholeh
Alamate Anak Sholeh2024 · Сингл · Damar Adji
Релиз Mataharinya Dunia
Mataharinya Dunia2024 · Сингл · Damar Adji
Релиз Untuk Apa
Untuk Apa2024 · Сингл · Suci laily
Релиз Wali Songo
Wali Songo2023 · Сингл · Damar Adji
Релиз Mengapa Harus Berdusta
Mengapa Harus Berdusta2023 · Сингл · Damar Adji
Релиз Sia Sia Merindu
Sia Sia Merindu2023 · Сингл · Damar Adji
Релиз Tombo Ati
Tombo Ati2023 · Сингл · Iva Lola
Релиз INFO KO PUSAT
INFO KO PUSAT2023 · Сингл · Damar Adji

Похожие артисты

Damar Adji
Артист

Damar Adji

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож