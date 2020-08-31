О нас

Leafy Zhang张叶蕾

Leafy Zhang张叶蕾

Альбом  ·  2020

旅程

#Поп
Leafy Zhang张叶蕾

Артист

Leafy Zhang张叶蕾

Релиз 旅程

#

Название

Альбом

1

Трек 请在原地等待

请在原地等待

Leafy Zhang张叶蕾

旅程

4:08

2

Трек 请在原地等待 (伴奏)

请在原地等待 (伴奏)

Leafy Zhang张叶蕾

旅程

4:08

3

Трек 我不能哭

我不能哭

Leafy Zhang张叶蕾

旅程

4:23

4

Трек 我不能哭 (伴奏)

我不能哭 (伴奏)

Leafy Zhang张叶蕾

旅程

4:24

5

Трек 你别管

你别管

Leafy Zhang张叶蕾

,

直火帮XZT

,

直火帮Chuck Zigga Jiang

旅程

4:22

6

Трек 你别管 (伴奏)

你别管 (伴奏)

Leafy Zhang张叶蕾

,

直火帮XZT

,

直火帮Chuck Zigga Jiang

旅程

4:22

7

Трек 不懂爱

不懂爱

Leafy Zhang张叶蕾

旅程

3:16

8

Трек 不懂爱 (伴奏)

不懂爱 (伴奏)

Leafy Zhang张叶蕾

旅程

3:33

9

Трек 我们不是非要一起老

我们不是非要一起老

Leafy Zhang张叶蕾

旅程

3:37

10

Трек 蚁

Leafy Zhang张叶蕾

旅程

3:27

11

Трек 蚁 (伴奏)

蚁 (伴奏)

Leafy Zhang张叶蕾

旅程

3:25

12

Трек 旅程

旅程

Leafy Zhang张叶蕾

旅程

4:23

13

Трек 旅程 (伴奏)

旅程 (伴奏)

Leafy Zhang张叶蕾

旅程

4:23

14

Трек 未来几十个夏天

未来几十个夏天

Leafy Zhang张叶蕾

旅程

3:57

15

Трек 你比永远更远

你比永远更远

Leafy Zhang张叶蕾

旅程

4:20

16

Трек 你比永远更远 (伴奏)

你比永远更远 (伴奏)

Leafy Zhang张叶蕾

旅程

4:20

17

Трек 别

Leafy Zhang张叶蕾

旅程

3:45

18

Трек 别 (伴奏)

别 (伴奏)

Leafy Zhang张叶蕾

旅程

4:01

Информация о правообладателе: 上海叶探文化传媒有限公司
