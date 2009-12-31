О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Arturo “Zambo” Cavero

Arturo “Zambo” Cavero

Альбом  ·  2009

Arturo "Zambo" Cavero: Entre Aplausos, 10º Aniversario (2009 / 2019)

#Со всего мира
Arturo “Zambo” Cavero

Артист

Arturo “Zambo” Cavero

Релиз Arturo "Zambo" Cavero: Entre Aplausos, 10º Aniversario (2009 / 2019)

#

Название

Альбом

1

Трек Mis Cenizas (En Vivo)

Mis Cenizas (En Vivo)

Arturo “Zambo” Cavero

Arturo "Zambo" Cavero: Entre Aplausos, 10º Aniversario (2009 / 2019)

4:04

2

Трек Cada Domingo a las 12 (En Vivo)

Cada Domingo a las 12 (En Vivo)

Arturo “Zambo” Cavero

Arturo "Zambo" Cavero: Entre Aplausos, 10º Aniversario (2009 / 2019)

4:07

3

Трек Olga / Rebeca (En Vivo)

Olga / Rebeca (En Vivo)

Arturo “Zambo” Cavero

Arturo "Zambo" Cavero: Entre Aplausos, 10º Aniversario (2009 / 2019)

5:06

4

Трек Cuéntamelo Todo (En Vivo)

Cuéntamelo Todo (En Vivo)

Arturo “Zambo” Cavero

Arturo "Zambo" Cavero: Entre Aplausos, 10º Aniversario (2009 / 2019)

3:23

5

Трек Nuestro Secreto (En Vivo)

Nuestro Secreto (En Vivo)

Arturo “Zambo” Cavero

,

Oscar Avilés

Arturo "Zambo" Cavero: Entre Aplausos, 10º Aniversario (2009 / 2019)

3:23

6

Трек Negrito de la Huayrona / Mueve Tu Cu Cú (En Vivo)

Negrito de la Huayrona / Mueve Tu Cu Cú (En Vivo)

Arturo “Zambo” Cavero

Arturo "Zambo" Cavero: Entre Aplausos, 10º Aniversario (2009 / 2019)

4:07

7

Трек Cariño Bonito (En Vivo)

Cariño Bonito (En Vivo)

Arturo “Zambo” Cavero

Arturo "Zambo" Cavero: Entre Aplausos, 10º Aniversario (2009 / 2019)

3:10

8

Трек Bendición Paternal / Viejita Querida (En Vivo)

Bendición Paternal / Viejita Querida (En Vivo)

Arturo “Zambo” Cavero

Arturo "Zambo" Cavero: Entre Aplausos, 10º Aniversario (2009 / 2019)

4:34

9

Трек Tu Perdición (En Vivo)

Tu Perdición (En Vivo)

Arturo “Zambo” Cavero

Arturo "Zambo" Cavero: Entre Aplausos, 10º Aniversario (2009 / 2019)

3:20

10

Трек Olvídala Amigo (En Vivo)

Olvídala Amigo (En Vivo)

Arturo “Zambo” Cavero

Arturo "Zambo" Cavero: Entre Aplausos, 10º Aniversario (2009 / 2019)

3:00

11

Трек Mal Paso (En Vivo)

Mal Paso (En Vivo)

Arturo “Zambo” Cavero

Arturo "Zambo" Cavero: Entre Aplausos, 10º Aniversario (2009 / 2019)

3:35

12

Трек Mamá Iné (En Vivo)

Mamá Iné (En Vivo)

Arturo “Zambo” Cavero

Arturo "Zambo" Cavero: Entre Aplausos, 10º Aniversario (2009 / 2019)

2:48

13

Трек Y Se Llama Perú (En Vivo)

Y Se Llama Perú (En Vivo)

Arturo “Zambo” Cavero

,

Oscar Avilés

Arturo "Zambo" Cavero: Entre Aplausos, 10º Aniversario (2009 / 2019)

2:37

14

Трек Burbujas (En Vivo)

Burbujas (En Vivo)

Arturo “Zambo” Cavero

Arturo "Zambo" Cavero: Entre Aplausos, 10º Aniversario (2009 / 2019)

2:51

15

Трек Negro Corazón (En Vivo)

Negro Corazón (En Vivo)

Arturo “Zambo” Cavero

Arturo "Zambo" Cavero: Entre Aplausos, 10º Aniversario (2009 / 2019)

2:26

16

Трек Huacho Querido (En Vivo)

Huacho Querido (En Vivo)

Arturo “Zambo” Cavero

Arturo "Zambo" Cavero: Entre Aplausos, 10º Aniversario (2009 / 2019)

3:25

17

Трек A los 4 Vientos (En Vivo)

A los 4 Vientos (En Vivo)

Arturo “Zambo” Cavero

Arturo "Zambo" Cavero: Entre Aplausos, 10º Aniversario (2009 / 2019)

3:47

18

Трек Epitafio (En Vivo)

Epitafio (En Vivo)

Arturo “Zambo” Cavero

Arturo "Zambo" Cavero: Entre Aplausos, 10º Aniversario (2009 / 2019)

4:06

Информация о правообладателе: Music MGP
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Siempre juntos
Siempre juntos2024 · Альбом · Oscar Avilés
Релиз Arturo "Zambo" Cavero Le Canta a Augusto Polo Campos
Arturo "Zambo" Cavero Le Canta a Augusto Polo Campos2018 · Сингл · Arturo “Zambo” Cavero
Релиз Cada Domingo a las Doce
Cada Domingo a las Doce2017 · Сингл · Cecilia Barraza
Релиз Mal Paso
Mal Paso2017 · Сингл · Eva Ayllón
Релиз Arturo "Zambo" Cavero & Lucila Campos: Desde el Cielo Le Cantan al Perú
Arturo "Zambo" Cavero & Lucila Campos: Desde el Cielo Le Cantan al Perú2016 · Альбом · Lucila Campos
Релиз Feliz Día Mamá Criolla
Feliz Día Mamá Criolla2015 · Сингл · Lucha Reyes
Релиз Arturo "Zambo" Cavero & Oscar Avilés: Desde el Cielo Le Cantan al Perú
Arturo "Zambo" Cavero & Oscar Avilés: Desde el Cielo Le Cantan al Perú2014 · Альбом · Oscar Avilés
Релиз Boleros! (Hoy Se Casa Mi Amor / Sentencia) - Single
Boleros! (Hoy Se Casa Mi Amor / Sentencia) - Single2014 · Сингл · Arturo “Zambo” Cavero
Релиз Por Siempre Juntos
Por Siempre Juntos2013 · Сингл · Arturo “Zambo” Cavero
Релиз Mi Perú
Mi Perú2013 · Альбом · Dúo Punto & Coma
Релиз Alianza Lima Corazón - EP
Alianza Lima Corazón - EP2013 · Сингл · Nicomedes Santa Cruz
Релиз No Me Vuelvo a Enamorar (Juan Gabriel)
No Me Vuelvo a Enamorar (Juan Gabriel)2013 · Сингл · Los Morunos
Релиз En Vivo: Arturo "Zambo" Cavero
En Vivo: Arturo "Zambo" Cavero2012 · Альбом · Arturo “Zambo” Cavero
Релиз Arturo "Zambo" Cavero: Entre Aplausos, 10º Aniversario (2009 / 2019)
Arturo "Zambo" Cavero: Entre Aplausos, 10º Aniversario (2009 / 2019)2009 · Альбом · Arturo “Zambo” Cavero

Похожие артисты

Arturo “Zambo” Cavero
Артист

Arturo “Zambo” Cavero

La Chacarerata Santiagueña
Артист

La Chacarerata Santiagueña

Trio La Rosa
Артист

Trio La Rosa

Los Carabajal
Артист

Los Carabajal

Rifaoz De La Sierra
Артист

Rifaoz De La Sierra

Panchito Jimenez
Артист

Panchito Jimenez

Cuti Carabajal
Артист

Cuti Carabajal

Los Sin Nombre
Артист

Los Sin Nombre

Marcelo Sánchez
Артист

Marcelo Sánchez

Oscar Avilés
Артист

Oscar Avilés

Mono Blanco
Артист

Mono Blanco

Edith Barr
Артист

Edith Barr

Abelardo Vasquez
Артист

Abelardo Vasquez