О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Dara Ayu

Dara Ayu

,

Bajol Ndanu

Альбом  ·  2022

Berdiri Bulu Romaku

#Регги
Dara Ayu

Артист

Dara Ayu

Релиз Berdiri Bulu Romaku

#

Название

Альбом

1

Трек Berdiri Bulu Romaku

Berdiri Bulu Romaku

Dara Ayu

,

Bajol Ndanu

Berdiri Bulu Romaku

4:34

Информация о правообладателе: Bajol Ndanu Management
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Kisinan 2
Kisinan 22024 · Сингл · Ochi Alvira
Релиз Emas Hantaran
Emas Hantaran2024 · Сингл · Dara Ayu
Релиз Mataharinya Dunia
Mataharinya Dunia2024 · Сингл · Dara Ayu
Релиз Ikan Dalam Kolam
Ikan Dalam Kolam2024 · Сингл · Mark Adam
Релиз Cinderella
Cinderella2024 · Сингл · Dara Ayu
Релиз Dirimu Bukan Dirinya
Dirimu Bukan Dirinya2023 · Сингл · Bajol Ndanu
Релиз Mengapa Masih Disini
Mengapa Masih Disini2023 · Сингл · Bajol Ndanu
Релиз Taman Jurug
Taman Jurug2023 · Сингл · Bajol Ndanu
Релиз Kecewa Dalam Setia
Kecewa Dalam Setia2023 · Сингл · Dara Ayu
Релиз Bunga
Bunga2023 · Сингл · Dara Ayu
Релиз Salam Rindu
Salam Rindu2023 · Сингл · Dara Ayu
Релиз Sia Sia Merindu
Sia Sia Merindu2023 · Сингл · Dara Ayu
Релиз Madu Merah
Madu Merah2023 · Сингл · Dara Ayu
Релиз Kangen Setengah Mati
Kangen Setengah Mati2023 · Сингл · Dara Ayu

Похожие артисты

Dara Ayu
Артист

Dara Ayu

Альбина Хакимова
Артист

Альбина Хакимова

Айдар Тимербаев
Артист

Айдар Тимербаев

Inzhu Anuarbek
Артист

Inzhu Anuarbek

Nati Hen
Артист

Nati Hen

Ronny Mercedes
Артист

Ronny Mercedes

Miss Luana
Артист

Miss Luana

Anna Khachatryan
Артист

Anna Khachatryan

Komron Khuseyni
Артист

Komron Khuseyni

Fauzana
Артист

Fauzana

Dioris
Артист

Dioris

Баба Лена
Артист

Баба Лена

Dj Limbo Latino
Артист

Dj Limbo Latino