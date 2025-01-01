Информация о правообладателе: El Wady Music
Альбом · 1985
موسيقى
Другие альбомы исполнителя
Laila Nazmy Collection1997 · Альбом · Laila Nazmy
زى طبيعه المصريين1995 · Сингл · Laila Nazmy
عيب يا مديحه1995 · Сингл · Laila Nazmy
الدنيا حر1995 · Сингл · Laila Nazmy
عجايب الدنيا سبعه1995 · Сингл · Laila Nazmy
الاسطى سافر1990 · Альбом · Laila Nazmy
Laila Nazmy Collection1987 · Альбом · Laila Nazmy
موسيقى1985 · Альбом · Laila Nazmy
مانتاش خيالي1985 · Альбом · Laila Nazmy
حلاقاتك برجالاتك1985 · Альбом · Laila Nazmy
ياحلاوة1985 · Альбом · Laila Nazmy
العتبة جزاز1985 · Альбом · Laila Nazmy
على ورق الفل1985 · Альбом · Laila Nazmy
كبرت ع الضفيرة1985 · Альбом · Laila Nazmy