Leonardo Locatelli

Leonardo Locatelli

Альбом  ·  2022

Mozart Piano Variations

#Классическая
Leonardo Locatelli

Артист

Leonardo Locatelli

Релиз Mozart Piano Variations

#

Название

Альбом

1

Трек 9 Variations on a Minuet by Duport in D Major, K 573

9 Variations on a Minuet by Duport in D Major, K 573

Leonardo Locatelli

Mozart Piano Variations

18:14

2

Трек 6 Variations on "Mio caro adone" in G Major, K.180/173c

6 Variations on "Mio caro adone" in G Major, K.180/173c

Leonardo Locatelli

Mozart Piano Variations

12:15

3

Трек 12 Variations on a Minuet by Fischer in C Major, K.179/189a

12 Variations on a Minuet by Fischer in C Major, K.179/189a

Leonardo Locatelli

Mozart Piano Variations

26:22

4

Трек Piano Sonata No.11 in A major in A Major, K.311/284c: I, Tema con variazione

Piano Sonata No.11 in A major in A Major, K.311/284c: I, Tema con variazione

Leonardo Locatelli

Mozart Piano Variations

14:57

5

Трек 8 Variations on "Come un agnello" in A Major, K.460/454a

8 Variations on "Come un agnello" in A Major, K.460/454a

Leonardo Locatelli

Mozart Piano Variations

5:09

6

Трек 12 Variations on 'Ah, vous dirai-je maman' in C Major, K.265/300e

12 Variations on 'Ah, vous dirai-je maman' in C Major, K.265/300e

Leonardo Locatelli

Mozart Piano Variations

11:03

Информация о правообладателе: Classical Tunes / Leonardo LOcatelli
