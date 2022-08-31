О нас

Gülyanaq Məmmədova

Gülyanaq Məmmədova

Сингл  ·  2022

Eşqimiz Gözə Gəldi

#Поп

1 лайк

Gülyanaq Məmmədova

Артист

Gülyanaq Məmmədova

Релиз Eşqimiz Gözə Gəldi

#

Название

Альбом

1

Трек Eşqimiz Gözə Gəldi

Eşqimiz Gözə Gəldi

Gülyanaq Məmmədova

Eşqimiz Gözə Gəldi

4:17

Информация о правообладателе: mikpro
