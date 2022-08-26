О нас

Информация о правообладателе: Jazz Classics
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Hank Mobley Quintet
Hank Mobley Quintet2025 · Сингл · Hank Mobley
Релиз There's No Business Like Show Business with Hank Mobley
There's No Business Like Show Business with Hank Mobley2024 · Сингл · Hank Mobley
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Hank Mobley
Merry Christmas and A Happy New Year from Hank Mobley2023 · Сингл · Hank Mobley
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Hank Mobley
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Hank Mobley2023 · Сингл · Hank Mobley
Релиз Hank Mobley with Donald Byrd and Lee Morgan
Hank Mobley with Donald Byrd and Lee Morgan2023 · Сингл · Hank Mobley
Релиз Mobley's 2nd Message
Mobley's 2nd Message2022 · Альбом · Hank Mobley
Релиз Hank Mobley Quintet
Hank Mobley Quintet2022 · Альбом · Hank Mobley
Релиз Hank Mobley Quartet
Hank Mobley Quartet2022 · Сингл · Hank Mobley
Релиз Hank
Hank2022 · Альбом · Hank Mobley
Релиз Hank Mobley and his All-Stars
Hank Mobley and his All-Stars2022 · Альбом · Hank Mobley
Релиз Hank Mobley Sextet
Hank Mobley Sextet2022 · Альбом · Hank Mobley
Релиз Colorful Mix
Colorful Mix2022 · Альбом · Hank Mobley
Релиз Soul Station
Soul Station2022 · Альбом · Hank Mobley
Релиз Duet
Duet2022 · Альбом · Hank Mobley

Похожие альбомы

Релиз Lady Music
Lady Music2018 · Альбом · Hank Mobley
Релиз Good Looking
Good Looking2015 · Сингл · Hank Mobley
Релиз Hear And Feel
Hear And Feel2017 · Альбом · Hank Mobley
Релиз Hank Mobley Quintet
Hank Mobley Quintet2013 · Альбом · Hank Mobley
Релиз Enjoy It
Enjoy It2016 · Альбом · Hank Mobley
Релиз Elegant Evening
Elegant Evening2016 · Сингл · Hank Mobley
Релиз Swan Lake In The Winter
Swan Lake In The Winter2018 · Альбом · Hank Mobley
Релиз Back To Black And White
Back To Black And White2020 · Альбом · Hank Mobley
Релиз It's Always Time For Good Music
It's Always Time For Good Music2016 · Сингл · Hank Mobley
Релиз Sleepless Times
Sleepless Times2020 · Альбом · Hank Mobley
Релиз Jazz Record
Jazz Record2016 · Альбом · Hank Mobley
Релиз Christmas Cards
Christmas Cards2016 · Альбом · Hank Mobley
Релиз Strike A New Path
Strike A New Path2017 · Альбом · Hank Mobley
Релиз Caribbean Cruise
Caribbean Cruise2016 · Сингл · Hank Mobley

Похожие артисты

Hank Mobley
Артист

Hank Mobley

Stan Getz
Артист

Stan Getz

John Coltrane
Артист

John Coltrane

Miles Davis
Артист

Miles Davis

Chet Baker
Артист

Chet Baker

Oscar Peterson
Артист

Oscar Peterson

Charlie Parker
Артист

Charlie Parker

Coleman Hawkins
Артист

Coleman Hawkins

Art Blakey
Артист

Art Blakey

Cannonball Adderley
Артист

Cannonball Adderley

John Coltrane Quartet
Артист

John Coltrane Quartet

Dizzy Gillespie
Артист

Dizzy Gillespie

Sonny Rollins
Артист

Sonny Rollins